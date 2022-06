Taiwan fait décoller 29 jets pour éloigner les avions chinois de sa zone de défense aérienne

Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, se plaint depuis environ deux ans des missions répétées de l'armée de l'air chinoise près de l'île gouvernée démocratiquement, souvent dans la partie sud-ouest de sa zone d'identification de défense aérienne, ou ZIDA, près des îles Pratas contrôlées par Taïwan.

Taïwan qualifie les activités militaires répétées de la Chine à proximité de guerre de "zone grise", conçue à la fois pour épuiser les forces taïwanaises en les obligeant à se précipiter à plusieurs reprises, et pour tester les réponses taïwanaises.

La dernière mission chinoise comprenait 17 chasseurs et six bombardiers H-6, ainsi que des avions de guerre électronique, d'alerte précoce, anti-sous-marins et un avion de ravitaillement en vol, a déclaré le ministère de la défense de Taiwan.

Certains des avions ont volé dans une zone située au nord-est des Pratas, selon une carte fournie par le ministère.

Cependant, les bombardiers, accompagnés d'un avion de guerre électronique et d'un avion de collecte de renseignements, ont volé dans le canal de Bashi qui sépare Taïwan des Philippines et dans le Pacifique avant de faire demi-tour vers la Chine sur la route par laquelle ils sont arrivés.

Taïwan a envoyé des avions de combat pour éloigner les appareils chinois, tandis que des systèmes de missiles ont été déployés pour les surveiller, a déclaré le ministère, utilisant une formulation standard pour sa réponse.

Il s'agit de la plus importante incursion depuis que Taïwan a signalé la présence de 30 avions chinois dans sa ZAD le 30 mai. La plus importante à ce jour cette année a eu lieu le 23 janvier, impliquant 39 avions.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Chine, qui a déclaré par le passé que de tels mouvements étaient des exercices visant à protéger la souveraineté du pays.

Un porte-parole du département d'État américain a déclaré à Reuters dans un courriel que Pékin devait "cesser ses pressions et intimidations militaires, diplomatiques et économiques contre Taïwan".

La Chine a lancé son troisième porte-avions vendredi, le Fujian, nommé d'après la province située en face de Taïwan.

L'armée chinoise a déclaré le mois dernier qu'elle avait effectué un exercice autour de Taïwan en guise d'"avertissement solennel" contre sa "collusion" avec les États-Unis.

Cela s'est produit après que le président américain Joe Biden ait provoqué la colère de la Chine en semblant signaler un changement dans la politique américaine d'"ambiguïté stratégique" sur Taïwan en déclarant que les États-Unis s'impliqueraient militairement si la Chine devait attaquer l'île.

La Chine a intensifié la pression sur Taïwan pour qu'elle accepte ses revendications de souveraineté. Le gouvernement de Taipei affirme qu'il souhaite la paix mais qu'il se défendra en cas d'attaque.

Aucun coup de feu n'a été tiré et les avions chinois n'ont pas volé dans l'espace aérien de Taïwan, mais dans son ADIZ, une zone plus large que Taïwan surveille et patrouille afin de disposer de plus de temps pour répondre à toute menace.