Taiwan ne cédera pas aux pressions de la Chine, dit la présidente

TAIPEI, 10 octobre (Reuters) - Taïwan continuera à renforcer ses défenses afin que personne ne puisse forcer l'île à accepter la voie que la Chine lui a tracé, a déclaré dimanche la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors d'un discours prononcé à l'occasion de la Fête nationale.

"Nous espérons un apaisement entre nos deux pays et n'agirons pas de manière irréfléchie, mais il ne faut pas croire que le peuple taïwanais cédera aux pressions", a-t-elle ajouté.

"Nous continuerons à renforcer nos défenses et à montrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taïwan à emprunter la voie que la Chine nous a tracée. En effet, cette voie n'offre ni un mode de vie libre et démocratique à Taïwan, ni la souveraineté à nos 23 millions d'habitants." (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Camille Raynaud)