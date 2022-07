Taiwan reprend les exercices d'évacuation des rues pour l'exercice annuel de raid aérien

La reprise des évacuations, qui ont pour effet de fermer les villes de Taïwan pendant 30 minutes, intervient également dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a relancé le débat à Taïwan sur la meilleure façon de réagir en cas d'attaque chinoise.

La Chine revendique l'île démocratiquement gérée comme son territoire.

Des exercices périodiques de raids aériens sont requis par la loi à Taïwan, mais les évacuations obligatoires de 30 minutes dans les rues ont été annulées ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

Le ministère de la défense a déclaré qu'il reprendrait l'exercice d'évacuation dans tout Taïwan à la fin du mois de juillet, au cours duquel des sirènes retentiront dans les rues et une alerte au raid aérien pour demander aux gens de se mettre à l'abri sera envoyée par SMS.

"Ce n'est que par une préparation et une pratique approfondies en temps de paix que nous pouvons démontrer immédiatement notre capacité globale de combat et réduire l'impact sur la vie et les biens des gens en temps de guerre", a déclaré Sun Li-Fang, porte-parole du ministère, lors d'un point de presse mardi.

Sun a déclaré que les exercices de raids aériens se dérouleront sur une période de quatre jours à travers Taïwan et seront effectués parallèlement aux principaux exercices militaires annuels Han Kuang qui se déroulent sur l'île cette semaine-là.

Dans la capitale Taipei, les sirènes retentiront à 13h30 (0330 GMT) le 25 juillet. Les véhicules devront alors se mettre sur le côté de la route et les piétons attendre à l'intérieur. Les sirènes retentiront à nouveau 30 minutes plus tard pour donner le feu vert.

La Chine, qui n'a pas exclu de prendre Taïwan par la force, a intensifié ses activités militaires près de l'île au cours des deux dernières années environ, cherchant à la pousser à accepter ses revendications de souveraineté.

Vendredi, des avions de chasse chinois ont franchi la ligne médiane du sensible détroit de Taiwan, dans ce que Taipei a dénoncé comme une provocation.

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a fait de la modernisation de l'armée sa priorité absolue et a promis à plusieurs reprises de défendre l'île, affirmant que seul son peuple peut décider de son avenir.