Les exercices militaires annuels de Taïwan impliqueront pour la première fois la défense du principal aéroport international de l'île et s'entraîneront également à maintenir les voies maritimes ouvertes en cas de blocus chinois, ont déclaré des responsables mardi.

La Chine, qui considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a intensifié sa pression militaire au cours des trois dernières années pour tenter d'affirmer sa souveraineté.

La Chine a pratiqué des frappes de précision et des blocus lors d'exercices autour de l'île en avril, après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a rencontré le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, à Los Angeles.

Le ministère taïwanais de la défense a déclaré que les exercices "Han Kuang" de la fin juillet verraient l'armée défendre l'aéroport international de Taoyuan, la liaison aérienne la plus importante de l'île avec le reste du monde, contre un assaut aéroporté de parachutistes et d'hélicoptères.

Pendant ce temps, des avions de chasse atterriront et décolleront à l'aéroport civil Fengnin de Taitung, sur la côte est, afin de simuler son rôle de réserve en cas de destruction des pistes des bases aériennes pendant une guerre.

"L'aéroport de Taoyuan (partie) vise à contrer la menace ennemie et est conçu comme un exercice antiaérien", a déclaré Lin Wen-huang, qui dirige le département de planification et de combat du ministère taïwanais de la défense, lors d'une conférence de presse.

"Fengnin est un aéroport de secours et sera utilisé pour les décollages, les atterrissages et le ravitaillement afin de maintenir la puissance de combat aérien.

En mer, les forces armées pratiqueront des "attaques de saturation" sur les navires ennemis, y compris les navires d'assaut amphibie, et des "escortes anti-blocus", a ajouté M. Lin.

En cas de conflit, l'armée taïwanaise a toujours pensé à utiliser sa côte est montagneuse, et notamment les deux principales bases aériennes qui s'y trouvent, comme lieu de regroupement et de préservation de ses forces, étant donné qu'elle ne fait pas directement face à la Chine, contrairement à la côte ouest de Taïwan.

Mais la Chine montre de plus en plus ses muscles au large de la côte est de Taïwan, en y faisant naviguer des navires de guerre et voler des avions de guerre, démontrant ainsi sa capacité à opérer bien plus loin de son propre littoral.