Take Five : BCE - pour une hausse importante ou très importante

Les marchés du brut sont focalisés sur la dernière réunion de l'OPEP, le groupe producteur de pétrole, tandis qu'un nouveau dirigeant en Grande-Bretagne fait face à un barrage de défis économiques.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Dhara Ranasinghe, Tommy Wilkes et Vincent Flasseur à Londres, Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf et Ira Iosebashvili à New York et Riddhima Talwani à New Delhi.

1/FRONT-LOADING

La Banque centrale européenne semble prête à procéder à un deuxième (gros) relèvement des taux d'intérêt jeudi, afin d'anticiper le resserrement de sa politique avant que les conditions économiques ne se détériorent davantage.

Avec une inflation record qui se rapproche rapidement d'un taux à deux chiffres, la question clé est de savoir si la BCE optera pour une hausse de 50 points de base, comme elle l'a fait en juillet, ou si elle optera pour une hausse plus importante de 75 points de base.

Certains (comme Goldman Sachs) s'attendent à cette dernière option après les dernières données sur l'inflation, tandis que certains responsables de la BCE estiment qu'un mouvement de 75 points de base devrait au moins être discuté.

Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration, prévient que les banques centrales risquent de perdre la confiance du public et qu'elles doivent agir avec force pour freiner l'inflation, même si cela entraîne leur économie dans une récession.

Graphique : La BCE prête pour une deuxième grande hausse des taux -

2/RÉSULTATS BRUTS

Les marchés pétroliers volatils pourraient connaître un autre bouleversement suite à la réunion de lundi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, dont la Russie.

Le rassemblement de l'OPEP+ est au centre de l'attention après que l'Arabie saoudite ait récemment évoqué la possibilité de réduire la production.

La flambée des coûts de l'énergie cette année a pesé sur les économies mondiales alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a exacerbé les préoccupations en matière d'approvisionnement. Les prix du pétrole se sont modérés au cours de l'été en raison d'une certaine incertitude concernant la demande de carburant, les banques centrales augmentant les taux d'intérêt pour écraser l'inflation.

L'indice de référence Brent a récemment reculé à environ 93 dollars le baril après avoir franchi la barre des 105 dollars lundi.

Graphique : Les prix du pétrole brut deviennent plus volatils -

3/LISTE DES CHOSES À FAIRE POUR LE NOUVEAU PM

Le nouveau premier ministre britannique devrait être annoncé lundi après une compétition de près de deux mois pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur au pouvoir.

Liz Truss, la ministre des affaires étrangères, devrait l'emporter après une campagne pleine de promesses de réduction des impôts pour relancer la croissance économique. Son rival, l'ancien ministre des finances Rishi Sunak, l'a accusée de faire des promesses politiques non financées qui alimenteront l'inflation et menaceront les finances publiques de la Grande-Bretagne.

La personne qui sera couronnée leader devra faire face à l'un des contextes économiques les plus décourageants depuis des décennies. La Banque d'Angleterre augmente rapidement ses taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation galopante, alors que l'économie est sur le point de sombrer dans une récession qui, selon la BoE, devrait durer jusqu'en 2024.

En plus de s'attaquer à la flambée des factures d'énergie, le nouveau Premier ministre voudra calmer les marchés financiers. Les obligations d'État britanniques ont connu leur pire mois d'août depuis le début des enregistrements, et la livre est récemment tombée à son plus bas niveau depuis 2 ans et demi, les investisseurs se débarrassant des actifs britanniques, craignant que la situation du pays soit pire qu'ailleurs.

Graphique : La chute des obligations d'État britanniques -

4/AMÉLIORATION DES TAUX

La Reserve Bank of Australia devrait procéder à une nouvelle hausse de 50 points de base de ses taux mardi, alors qu'elle s'efforce de contenir l'inflation la plus élevée depuis plus de deux décennies.

Elle a relevé ses taux tous les mois depuis mai, mais les décideurs de la RBA, les analystes et les investisseurs s'accordent à dire que le resserrement le plus agressif depuis le début des années 90 laisse beaucoup à faire.

La banque centrale a été malmenée dès le départ : Le gouverneur Philip Lowe avait déclaré très tôt que les coûts d'emprunt n'auraient pas besoin d'augmenter avant 2024.

La course à la hausse des taux n'a pas fait grand-chose pour soutenir le dollar australien, qui a frôlé son plus bas niveau en six semaines face à un billet vert en pleine résurgence.

Entre-temps, on s'attend à ce que la banque centrale du Canada procède à une nouvelle hausse importante des taux mercredi.

Graphique : La course à la hausse des taux -

5/FORCE DES SERVICES

Les investisseurs qui évaluent la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour les mois à venir recevront un autre morceau de données économiques mardi, lorsque l'Institute for Supply Management (ISM) publiera les résultats de son enquête mensuelle sur le secteur des services.

Les actions américaines ont faibli dans les jours qui ont suivi le message faucon du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la conférence de Jackson Hole en août, qui ne laissait guère de doute sur la détermination de la banque centrale à aller jusqu'au bout dans sa lutte contre l'inflation.

Pourtant, les indicateurs économiques à venir, à commencer par l'indice ISM, pourraient façonner les opinions sur la trajectoire des taux, les signes d'une force continue renforçant les arguments en faveur de la poursuite de l'action de la Fed à plein régime.

L'industrie américaine des services s'est redressée de manière inattendue en juillet, s'ajoutant à une panoplie de données montrant que l'économie ronronne malgré plusieurs fortes hausses de taux. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à une lecture de 54,8 pour le mois d'août.

Graphique : Les perspectives optimistes du secteur des services -