Take Five : Bienvenue en 2023

Une série de données devrait faire la lumière sur certaines de ces tendances et tribulations, tandis qu'aux États-Unis, la saison des bénéfices commence.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, et Amanda Cooper, Naomi Rovnick et Karin Strohecker à Londres.

1/ BÉNÉFICES ET INFLATION

La semaine à venir apporte une lecture critique de deux thèmes clés pour Wall street en 2023 : la santé des bénéfices des entreprises et l'inflation.

Les entreprises américaines commencent à publier leurs résultats du quatrième trimestre et les investisseurs seront à l'affût des signes d'un éventuel ralentissement économique qui se répercuterait sur les résultats des sociétés.

Vendredi seulement, les banques Wells Fargo et Citigroup, le titan de la santé UnitedHealth Group, le gestionnaire d'actifs BlackRock et Delta Air Lines publieront leurs résultats.

Selon Refinitiv IBES, le consensus des analystes prévoit une baisse de 1,6 % des bénéfices du quatrième trimestre du S&P 500 par rapport à l'année précédente. Certains considèrent que les projections pour 2023 sont encore trop optimistes compte tenu des risques de récession.

Entre-temps, l'indice des prix à la consommation américain de décembre est publié jeudi. Tout signe indiquant que l'inflation continue de diminuer renforcera non seulement l'opinion selon laquelle les taux sont au plus haut, mais pourrait également alimenter les discussions sur une éventuelle réduction des taux plus tard dans l'année.

GRAPHIQUE : Récession des bénéfices imminente Récession des bénéfices imminente (https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/egpbyyznavq/chart.png)

2/ JEU DE LA POULE MOUILLÉE ?

Les investisseurs auront un œil attentif sur les chiffres de l'inflation à Tokyo mardi, le point de données qui a d'abord mis le marché sur la piste d'un changement de politique de la Banque du Japon (BOJ).

Les données de Tokyo - qui devancent les chiffres nationaux, souvent de plusieurs semaines - ont atteint le niveau le plus élevé depuis quatre décennies lors de la dernière lecture le 25 novembre.

Moins d'un mois plus tard, la BOJ a relevé le plafond de tolérance pour le rendement des obligations d'État à 10 ans du Japon, prenant les acteurs du marché à contre-pied.

Le yen s'est renforcé et a atteint son plus haut niveau depuis sept mois en raison des attentes croissantes d'un nouveau changement de politique, même si les responsables de la BOJ maintiennent que cette décision était unique. Leur prochaine décision politique aura lieu le 18 janvier.

Les données sur l'inflation en Australie suivront mercredi et pourraient être cruciales pour le conseil d'administration de la Banque de réserve, qui hésite entre la pause et l'accélération des hausses de taux.

GRAPHIQUE : Pression inflationniste au Japon (https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/byvrllzqzve/chart.png)

3/ UN RÉVEIL DU BRUT

Les marchés du pétrole brut connaissent un début difficile, démarrant l'année 2023 par une chute à près de deux chiffres, le pire début d'année depuis trois décennies. Les perspectives sont loin d'être certaines.

Les craintes d'une récession, notamment dans les deux premiers consommateurs mondiaux - les États-Unis et la Chine - pèsent lourd.

Mais les problèmes potentiels de la chaîne d'approvisionnement pourraient apporter un soutien. Assurer les navires pour expédier le brut kazakh, une option de remplacement du brut russe pour les consommateurs européens, via la mer Noire pourrait s'avérer plus coûteux et difficile. Une dérogation pour les expéditions de pétrole russe soumises à un plafonnement des prix, introduite début décembre, prend fin le 19 janvier. Après cette date, des sanctions entreront en vigueur pour les expéditions enfreignant la réglementation.

Avec la montée en flèche de la volatilité du pétrole brut, 2023 pourrait être tout sauf une promenade de santé pour les producteurs comme pour les consommateurs.

GRAPHIQUE : Volatilité à haut indice d'octane (https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-OIL/klpyggxgzpg/chart.png)

4/ TROUBLES ET CONFLITS (INDUSTRIELS)

Grèves dans les transports et le secteur public, ralentissement du marché immobilier, inflation galopante et consommateurs trop craintifs pour dépenser. C'est la toile de fond des données sur la production économique britannique de novembre, qui seront publiées vendredi et qui confirmeront probablement l'arrivée d'une longue récession.

Après neuf hausses de taux consécutives par la Banque d'Angleterre, et d'autres à venir, les approbations de prêts hypothécaires britanniques ont chuté à leur plus bas niveau en novembre depuis l'effondrement du marché induit par le coronavirus de juin 2020, selon des données récentes.

Face à la pression des prix et à la hausse des coûts d'emprunt, le Premier ministre Rishi Sunak s'est engagé à réduire de moitié l'inflation, à faire croître l'économie, à réduire la dette publique et à diminuer les listes d'attente des services de santé.

Pourtant, la Deutsche Bank estime que l'inflation élevée persistera cette année, qu'il n'y aura pas de baisse des taux avant 2024 et que les politiques budgétaires deviendront plus austères. Barclays s'attend à ce que l'économie britannique continue de se contracter jusqu'à la fin du troisième trimestre de 2023.

GRAPHIQUE : La récession au Royaume-Uni reste d'actualité (https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/jnpwyyqjzpw/chart.png)

5/ LES POUSSES VERTES

Pour la zone euro au moins, les premières pousses vertes d'espoir économique apparaissent.

L'inflation s'effondre, grâce à une baisse des prix de gros du gaz naturel et de l'électricité. Les réservoirs de stockage de gaz affichent des niveaux de stocks sains et les températures sont douces, après une vague de froid vicieuse début décembre.

Les contrats à terme sur le gaz naturel néerlandais, une référence pour la région, ont effacé tous les gains réalisés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier.

Il faut du temps pour que les baisses des prix du marché se répercutent sur les factures des ménages, mais les signes sont positifs pour les consommateurs et les entreprises à court d'argent. Les prix moyens du carburant sont également en forte baisse par rapport aux sommets atteints à la mi-2022.

La reprise économique est peut-être encore loin, mais la récession prévue pourrait ne pas être aussi grave que prévu - les prix du gaz et les publications de données dans les prochains jours seront sans aucun doute surveillés de près.

GRAPHIQUE : Coffres à gaz remplis (https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/movakkexzva/chart.png)