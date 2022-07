Take Five : C'est un été chaud fédéral

La perspective d'élections anticipées en Italie après l'effondrement du gouvernement signifie qu'il y a aussi beaucoup de drame politique, et les derniers chiffres de l'inflation en Australie pourraient ajouter à la pression sur la banque centrale du pays pour qu'elle prenne les devants.

Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo et Sujata Rao, Dhara Ranasinghe et Vincent Flasseur à Londres vous présentent les marchés de la semaine.

1/ FED CHAUDE

Les responsables de la Fed ont jeté de l'eau froide sur les attentes d'une hausse des taux de 100 points de base en juillet, mais la réunion de mercredi sera encore riche en rebondissements.

Une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt est prévue, et venant s'ajouter aux 150 points de base de resserrement jusqu'à présent dans ce cycle, cela ne manquera pas de mordre les consommateurs et les entreprises.

Les investisseurs chercheront à savoir si la Fed pense que l'inflation atteint un pic et comment elle perçoit l'économie américaine, tout en essayant d'évaluer la portée d'un mouvement des taux en septembre.

Les rallyes naissants des actions et des obligations américaines sont dans la balance. Le S&P 500 est en hausse de près de 10 % par rapport à son plus bas niveau de la mi-juin, les rendements du Trésor à 10 ans sont en baisse de 60 points de base.

2/ BÉNÉFICES : PARTIE I

Les résultats d'Alphabet, le parent de Google, de Microsoft, de Coca Cola, d'Apple et d'autres sociétés montreront dans quelle mesure les entreprises américaines font face à une inflation galopante et à un dollar fort.

La baisse de 17 % du S&P 500 cette année a fait baisser le ratio cours/bénéfices à terme de l'indice à environ 17,3 contre 21,7 au début de 2022, plus proche de la moyenne historique du marché de 15,5, selon Refinitiv Datastream.

Bien qu'il y ait eu plusieurs battements notables cette saison, il est encore tôt et beaucoup craignent que les estimations de bénéfices ne tiennent pas face à l'inflation la plus élevée depuis quatre décennies et au resserrement des conditions financières.

Le tableau est également assombri par la montée en flèche du dollar, qui rend les exportations américaines moins compétitives et nuit aux entreprises qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger. Alphabet, Microsoft et Coca Cola présentent leurs rapports le 26 juillet, Apple et Amazon le 28 juillet.

3/ BÉNÉFICES : PARTIE II

Un sixième de l'indice boursier européen STOXX 600 publie les résultats du deuxième trimestre du 25 au 29 juillet, et Refinitiv I/B/E/S prévoit que les bénéfices auront augmenté de 22 % en glissement annuel.

Ce chiffre global masque des disparités ; la croissance des bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie, qui profitent de l'éclat d'un baril de pétrole à 100 dollars, est estimée à 185 %, tandis que les entreprises immobilières afficheront une baisse de 70 %, selon Refinitiv.

Les déclarations des détaillants, de l'industrie lourde et des entreprises du secteur de l'hôtellerie pourraient montrer à quel point les pénuries d'énergie et l'inflation élevée sont douloureuses. Des entreprises comme Airbus, Volkswagen et Mercedes feront la lumière sur l'état des exportateurs européens.

Les résultats des banques, qui devraient avoir ralenti d'environ 16 %, comprennent les chiffres d'UBS, Credit Suisse, Deutsche, Barclays et BNP Paribas.

La saison du T2 montrera si les actions européennes sont correctement évaluées autour de 11,5 fois les bénéfices à terme, par rapport à leur moyenne à long terme de 14 %, ou si elles doivent être encore moins chères.

4/ MAMMA MIA

Une crise politique ne pourrait pas arriver à un pire moment pour l'Italie. La BCE vient de relever ses taux pour la première fois depuis 2011, l'inflation s'envole et le pays a été durement touché par son exposition au gaz russe.

L'effondrement du gouvernement de Mario Draghi met fin à des mois de stabilité, déconcertant les marchés qui avaient applaudi lorsque l'ancien chef de la BCE est devenu premier ministre en 2021. Ils s'inquiètent désormais de la perspective de nouvelles élections et de la capacité de Rome à faire passer des politiques.

Cela laisse également la BCE, avec son nouvel outil pour contenir le stress sur les marchés obligataires, dans une position délicate consistant à déterminer quelle partie de l'élargissement de l'écart des obligations d'État est "injustifiée" - ou à renoncer complètement à acheter les obligations de l'Italie.

5/ PROBLÈME DE CRÉDIBILITÉ

Le patron de la Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, s'engage à mener une campagne de resserrement régulier de la politique monétaire pour au moins doubler les taux d'intérêt par rapport aux niveaux actuels afin de "tracer une voie crédible" pour revenir à l'objectif d'inflation de 2-3% de la RBA.

Les chiffres trimestriels de l'inflation attendus mercredi pourraient montrer une nouvelle accélération de la croissance des prix, qui, à 5,1 %, est déjà à son plus haut niveau depuis deux décennies.

Les promesses de hausse des taux sont ironiques de la part de M. Lowe, qui, il y a quelques mois à peine, s'est opposé aux marchés en déclarant qu'il ne voyait pas de hausse des taux en 2022, mais qui les a depuis relevés trois fois depuis mai.

Les critiques concernant la politique d'inflation de la RBA ont conduit à une enquête indépendante sur ses opérations.