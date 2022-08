Take Five : L'inflation reste le nom du jeu

Les retombées de la visite très médiatisée de Nancy Pelosi à Taiwan seront suivies de près, tout comme les données chinoises et britanniques, tandis que l'Ukraine espère un gel du paiement de sa dette de la part des investisseurs internationaux.

Voici votre semaine à venir dans les marchés par Kevin Buckland à Ottawa, Ira Iosebashvili à New York et Andy Bruce, Karin Strohecker, Dhara Ranasinghe et Vincent Flasseur à Londres.

1/ ROUGEOYANT POUR ENCORE LONGTEMPS ?

La publication mercredi de l'inflation américaine de juillet s'annonce comme un test clé pour le rallye estival des actions américaines qui a porté le S&P 500 à des sommets de plusieurs semaines.

L'indice de référence est en hausse de 14 % depuis son plus bas niveau de la mi-juin, soutenu en partie par les attentes que la Réserve fédérale soit moins belliciste que prévu.

Les responsables de la Fed ont repoussé l'idée qu'ils seront moins agressifs dans un pivot dit dovish.

Tout signe indiquant que l'inflation n'a pas encore atteint son apogée après les 225 points de base de hausse des taux de la Fed pourrait constituer un test de réalité pour les marchés qui espèrent un atterrissage en douceur de l'économie.

Les analystes interrogés par Reuters prévoient une inflation annuelle de 8,9 % en juillet, contre 9,1 % en juin, soit la plus forte hausse depuis 1981.

L'inflation rougeoyante se refroidit-elle enfin? :

2/ DES PROBLÈMES À L'EST

La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, que la Chine revendique comme son propre territoire, signifie que les tensions entre les États-Unis et la Chine augmentent à nouveau.

Pour être juste, la chute des actions mondiales et du dollar taïwanais ainsi que la ruée vers les valeurs refuges telles que les bons du Trésor américain se sont rapidement calmées.

Néanmoins, la sensibilité du marché au risque politique est élevée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. Suite à la visite de Mme Pelosi, la Chine a lancé des exercices militaires à balles réelles sans précédent dans les zones qui entourent Taïwan. Taiwan affirme que cela viole les règles des Nations Unies et envahit son espace territorial.

Échaudés par la Russie, les fonds d'investissement ont déjà commencé à faire preuve de prudence en Chine. Nul doute que les investisseurs resteront attentifs à de nouveaux signes de troubles à l'Est.

Le dollar taïwanais : une victime du regain de tensions entre les États-Unis et la Chine :

3/ ARGENT LIQUIDE BON MARCHÉ

L'argent liquide n'est pas cher en Chine, en raison de l'abondance de liquidités qui circulent dans le cadre des mesures gouvernementales visant à soutenir une économie marquée par les politiques de zéro COVID.

Le principal taux monétaire, le taux de rachat au jour le jour, se traîne à son plus bas niveau en un an et demi, sous les 1 %, et les données attendues dès mercredi montreront l'état des nouveaux prêts et de la masse monétaire totale.

Les conditions doivent être faciles, le pays devant manquer son objectif initial de croissance de 5,5 %. Pékin s'efforce désormais de maintenir l'expansion économique dans une "fourchette raisonnable".

Heureusement, l'inflation des prix à la consommation a été gérable à 2,5 %, bien en dessous de l'objectif officiel de 3 %, même si elle atteint des sommets de près de deux ans. La dernière lecture est également attendue mercredi.

Le COVID, par contre, a été plus capricieux, avec une nouvelle flambée dans la ville portuaire de Yiwu menaçant de nouvelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

En Chine, l'argent liquide est encore bon marché :

4/ VEILLE DE LA RÉCESSION

La Grande-Bretagne est-elle sur le point de tomber en récession ? C'est la grande question que l'on se pose avant de connaître les chiffres de la croissance économique vendredi prochain, suite aux prévisions désastreuses de la Banque d'Angleterre.

La BoE estime qu'une nouvelle récession commencera à la fin de cette année, mais d'autres prévisionnistes de premier plan, tels que le National Institute of Economic and Social Research, pensent qu'elle pourrait commencer au cours du trimestre actuel.

L'assombrissement de l'économie a de plus en plus d'impact sur la course à la direction du Royaume-Uni, mettant en doute les mérites de la réduction des impôts proposée par la favorite Liz Truss et les appels à la discipline fiscale de son adversaire Rishi Sunak.

Toute mauvaise surprise dans les données de vendredi - qui couvrent le PIB mensuel pour juin et le deuxième trimestre dans son ensemble - pourrait modifier davantage la teneur du débat.

Mouvements des taux de la BoE :

5/ À LA RECHERCHE D'UN SOULAGEMENT

Les détenteurs d'obligations internationales de l'Ukraine ont jusqu'au 9 août pour voter et décider s'ils soutiennent la demande de Kiev d'un gel de deux ans du paiement de la dette, alors que l'économie du pays, malmenée par la guerre, en est à son sixième mois.

Le gouvernement doit faire face à une obligation d'un milliard de dollars arrivant à échéance le 1er septembre, alors que les responsables politiques s'efforcent de combler un déficit budgétaire de 5 milliards de dollars par mois, le PIB devant se contracter de 35 à 45 % cette année.

Pendant ce temps, il y a des signes timides que les expéditions de céréales pourraient reprendre après que le premier navire à quitter un port ukrainien en temps de guerre ait traversé le détroit du Bosphore mercredi. L'espoir est grand qu'il s'agira du premier d'une longue série qui contribuera à atténuer la crise alimentaire mondiale et à fournir à l'Ukraine les revenus des exportations dont elle a tant besoin.

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont glissé à leur plus bas niveau depuis début février.

La douleur des céréales :