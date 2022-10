Take Five : La hausse des taux est à l'ordre du jour

Tout signe indiquant que le rythme du resserrement agressif de la politique monétaire des grandes économies développées pourrait ralentir est essentiel. Cela place également les projecteurs sur le rapport d'octobre sur l'emploi aux États-Unis et les données sur l'inflation dans la zone euro. Sur les marchés émergents, tous les regards sont tournés vers le second tour des élections au Brésil.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York, et William Schomberg et Dhara Ranasinghe à Londres. Graphiques de Vincent Flasseur et Sumanta Sen.

1/ QUATRE À LA SUITE

Une quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base (pb) est largement attendue lors de la réunion de la Réserve fédérale les 1er et 2 novembre.

Les investisseurs se concentrent plutôt sur la question de savoir si le rythme des hausses futures va ralentir, la Fed évaluant les risques pour la croissance économique par rapport à ses progrès dans la lutte contre l'inflation galopante.

Le dernier rallye de Wall street est soutenu par certains espoirs que la Fed réagisse à des données économiques plus faibles en relâchant ses hausses de taux agressives. Le président de la Fed, Jerome Powell, a subi des pressions politiques pour qu'il fasse attention à ne pas mettre en danger les emplois américains en resserrant trop sa politique.

Une semaine conséquente pour les marchés comprend également le rapport d'octobre sur les salaires américains de vendredi, les économistes interrogés par Reuters prévoyant que l'économie a créé 200 000 nouveaux emplois.

Graphique : Vélocité terminale

2/ PLUS DE LA MÊME CHOSE

La Banque d'Angleterre semble prête à augmenter les taux d'intérêt comme jamais depuis 1989, avec une augmentation de 75 points de base dans les attentes du marché.

Ce chiffre est en baisse par rapport aux paris de près de 100 % sur un bond de tout un point de pourcentage du taux d'escompte qui ont été anéantis la semaine dernière par le nouveau ministre des finances Jeremy Hunt lorsqu'il a annulé la quasi-totalité des réductions d'impôts de l'ancien Premier ministre Liz Truss.

Mais le report du premier plan budgétaire de Hunt et du nouveau Premier ministre Rishi Sunak au 17 novembre rendra plus difficile pour la BoE de préciser ses prévisions économiques.

Après des retards causés par la récente pagaille sur les marchés britanniques, la BoE doit également commencer à vendre des obligations provenant de son stock de mesures de relance mardi.

Graphique : Taux d'intérêt implicite de la BoE Taux d'intérêt implicite de la BoE

3/ PIC, OÙ ES-TU ?

Dans la zone euro, tous les regards sont tournés vers l'estimation flash de l'inflation d'octobre, lundi.

L'inflation dans le bloc atteint presque 10 % et la Banque centrale européenne vient de procéder à sa deuxième hausse de taux de 75 points de base pour contrôler les pressions sur les prix.

Comme les autres grandes banques centrales, la BCE espère des signes indiquant que le pic d'inflation est proche. Cela ne signifie pas que le danger est écarté et les décideurs politiques et les marchés attendront de voir si les pressions sous-jacentes sur les prix s'étendent.

L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, était de 6 % en septembre - bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la BCE. Il n'est pas étonnant que certains responsables de la BCE souhaitent pousser plus loin le resserrement monétaire en réduisant les obligations que la BCE détient dans son bilan.

Graphique : Inquiétudes persistantes sur l'inflation dans la zone euro

4/ DOVISH TROP TÔT ?

La Reserve Bank of Australia est sous pression avant la réunion politique de mardi.

Sa décision de ralentir les hausses à un quart de point au début du mois a eu des répercussions sur les marchés mondiaux, les investisseurs commençant à penser que le pic des taux pourrait être proche.

Mais les données de mercredi montrant un bond de l'inflation en Australie, qui a atteint un pic de 32 ans, suggèrent que la RBA a pris du retard et que le gouverneur Philip Lowe doit faire une volte-face embarrassante.

La réaction du dollar australien a été assez modérée jusqu'à présent, mais un retour soudain à des perspectives politiques belliqueuses devrait apporter un soutien bienvenu à une monnaie qui a été malmenée par l'angoisse des marchés boursiers mondiaux et les inquiétudes concernant la croissance chinoise.

Graphique : L'inflation australienne atteint son plus haut niveau en 32 ans

5/ LE BRÉSIL PREND DEUX

Le second tour de la présidentielle brésilienne a lieu dimanche et l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva dépasse les 50% dans certains sondages.

Le président de droite Jair Bolsonaro a peut-être été blessé par un récent incident au cours duquel son allié Roberto Jefferson, un ancien législateur, a tiré sur la police alors qu'il résistait à son arrestation. Ce n'était pas le bon type de signe avant-coureur pour un Wall street inquiet d'un résultat contesté, et la monnaie brésilienne a chuté de plus de 4% de lundi à mercredi.

Néanmoins, le real reste la monnaie de marché émergente flottante la plus performante d'Amérique latine par rapport au dollar américain depuis le début de l'année.

Graphique : Performance du real en 2022