Take Five : Le deuxième trimestre mettra à l'épreuve la résistance des actions et le pic d'inflation

Les minutes de la Réserve fédérale et une réunion de la Banque de réserve d'Australie donneront un aperçu de la pensée des responsables de la fixation des taux. La résilience des actions et du rouble russe pourrait être mise à l'épreuve.

Voici votre semaine à venir sur les marchés avec Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York, Tommy Wilkes, Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/FED UP

À en juger par l'inversion, même brève, d'une partie très surveillée de la courbe des taux du Trésor, les risques de récession aux États-Unis augmentent.

Une courbe inversée a de solides antécédents en matière de prévision des récessions, mais la manière d'interpréter les récents mouvements des obligations constitue un casse-tête pour les investisseurs. Après que la réunion de la Réserve fédérale du 16 mars ait proposé une évaluation élogieuse des perspectives économiques, les actions prennent le repli des obligations à contre-pied.

Mercredi, le procès-verbal de cette réunion de la Fed devrait montrer comment les décideurs politiques voient les perspectives. Ils ont déjà annoncé des hausses de taux plus importantes pour maîtriser l'inflation, qui atteint des sommets depuis quatre décennies. Les détails sur la vitesse à laquelle la Fed pourrait réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars, un risque que certains pensent que les marchés sous-estiment, seront également essentiels.

Graphique : Bilan de la Fed américaine et rendements obligataires -

2/ QUAND LES COLOMBES ACHÈTENT

La Banque du Japon a joint le geste à la parole, prouvant sa position de grande banque centrale la plus dovish du monde. Son offre permanente d'achat d'obligations d'État de référence constitue une défense puissante de sa politique de contrôle de la courbe des taux.

L'effet de cette frénésie est discutable : les rendements ne se sont que légèrement détendus par rapport aux sommets de six ans, et on peut dire que cela est dû au fait que les rendements du Trésor américain ont diminué par rapport aux sommets de plusieurs années.

Et il y a une victime collatérale de l'uber-easing de la BOJ : le yen, qui a plongé dans des profondeurs jamais vues depuis 2015. Alors que la BOJ maintient qu'une monnaie plus faible est globalement positive pour l'économie, la gesticulation d'une file de responsables gouvernementaux suggère un point de vue différent.

La banque centrale d'Australie se réunit mardi et, bien qu'un changement de politique ne soit pas attendu, la banque pourrait aller plus loin en préparant le terrain pour une hausse des taux. Les marchés en attendent une vers le mois de juin.

Graphique : Le rendement des obligations à 10 ans du Japon et le yen - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgqjllpb/japantheme.PNG

3/ CAPACITÉ DE REBOND

Il y a deux semaines, le S&P 500 de Wall Bourse et l'indice principal des actions mondiales du MSCI étaient tous deux en baisse de 14 % sur l'année et le Nasdaq était officiellement en territoire de marché "baissier" de moins 20 %.

Aujourd'hui ? Bien que la guerre en Ukraine fasse rage et que les taux d'intérêt soient en hausse, le S&P 500 est revenu à moins de 5 % de son record historique, le MSCI World a récupéré la moitié de sa chute et le Nasdaq a perdu 8 %, ce qui est plus facile à gérer.

Les analystes espèrent que lorsque la poussière retombera, les bénéfices des entreprises seront encore corrects et que le scénario redouté de la "stagflation" sera évité. TINA, ou There Is No Alternative, est toujours bien vivant, semble-t-il.

La prochaine saison des bénéfices approche, mais si la crise Russie-Ukraine conduit à un nouveau rideau de fer, il pourrait être plus difficile pour les actions de défier la gravité.

Graphique : Les actions mondiales secouées, mais juste pour un moment -

4/ UN REBOND RÉEL ?

Le rouble s'est remarquablement redressé après avoir atteint son plus bas niveau dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. Sur les marchés onshore et offshore, où les institutions occidentales commercent avec des entités russes non sanctionnées, le rouble est presque revenu au niveau où il était à l'approche de l'invasion.

Cette hausse est en partie due aux contrôles des capitaux qui ont supprimé la vente de roubles et gonflé artificiellement la monnaie. Mais il y a aussi une véritable amélioration de la balance des paiements de la Russie, car les importations s'effondrent et la flambée des prix de l'énergie augmente les recettes d'exportation.

La demande du président Vladimir Poutine de payer le gaz en roubles, et l'accord des acheteurs européens, pourraient être le prochain test pour savoir si la demande pour la monnaie est réelle ou artificielle.

Graphique : Rouble russe vs dollar américain- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpgnmwjavq/rouble%20vs%20dollar.PNG

5/ LA FIN D'UNE ÉPOQUE

Alors que la courbe des taux américains s'inversait, un changement radical se produisait sur les marchés obligataires de la zone euro, les rendements de la dette allemande, française et néerlandaise à deux ans dépassant les 0 % pour la première fois depuis 2014.

Les rendements dans l'ensemble du bloc ont terminé le mois de mars avec leur plus forte hausse mensuelle depuis une dizaine d'années, en raison des prévisions selon lesquelles la BCE fera bientôt passer son taux de dépôt de moins 0,5 % à 0 % et plus.

Ce serait un moment clé pour la dette à rendement négatif, dont les volumes mondiaux ont bondi au-delà de 18 000 milliards de dollars en 2020. Les épargnants, les banques et les fonds de pension devraient tous en profiter ; les dettes d'entreprise risquées et les marchés émergents qui ont profité de la "chasse au rendement" des investisseurs pourraient en pâtir.

Mais il n'est pas facile d'annoncer un changement de tendance en ces temps de volatilité. Les jours à venir pourraient montrer si le retour des rendements au-dessus de 0 % est vraiment durable.

Graphique : Les rendements négatifs en voie de disparition ? https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvykjmnevg/HEATMAP3103.PNG