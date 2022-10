Take Five : Malheurs de Westminster, Tokyo surveille le yen

La Banque centrale européenne devrait procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt, et la saison des bénéfices s'accélère, les entreprises américaines et européennes étant confrontées à des courants croisés très différents.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Lewis Krauskopf à New York, et Dhara Ranasinghe, Joice Alves et Karin Strohecker à Londres. Graphiques de Vincent Flasseur et Sumanta Sen

1/ QUI GOUVERNE LA BRETAGNE ?

Liz Truss a démissionné de son poste de Premier ministre britannique après seulement six semaines d'un programme économique radical qui a ébranlé les marchés, fait augmenter le coût de la vie pour les électeurs et mis en colère une grande partie de son propre parti.

Son parti conservateur, qui détient une large majorité au parlement et n'est pas obligé de déclencher des élections avant deux ans, prévoit de choisir un nouveau leader d'ici le 28 octobre. L'ancien ministre des finances Rishi Sunak, Penny Mordaunt et l'ancien Premier ministre Boris Johnson sont tous des successeurs potentiels.

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, doit présenter un nouveau budget le 31 octobre. Il aura la lourde tâche de trouver des dizaines de milliards de livres de réductions de dépenses - en pleine crise du coût de la vie - pour sauver la réputation fiscale de la Grande-Bretagne, alors que les marchés des devises et des titres à revenu fixe sont dans le marasme.

Mouvements des rendements des gilts britanniques depuis le mini budget

2/ COLOMBE DÉTERMINÉE, FAUCON HÉSITANT

La Banque du Japon se réunit le 28 octobre et devrait continuer à aller à contre-courant des banques centrales mondiales en s'en tenant à ses niveaux extraordinaires de stimulation - même si sa politique exacerbe un plongeon politiquement impopulaire du yen à son plus bas niveau en 32 ans, au-delà de 150 par dollar.

La BOJ a procédé à des achats obligataires d'urgence pendant deux jours consécutifs pour maintenir un couvercle sur les rendements, montrant ainsi son engagement à l'assouplissement.

En Australie, les perspectives de politique monétaire sont beaucoup plus sombres. La décision de la Reserve Bank en octobre de ralentir le rythme des hausses de taux s'est répercutée sur les marchés mondiaux, ce qui a conduit certains à dire que le pic du resserrement politique dans le monde pourrait être atteint bientôt.

Les données récentes ont étayé les arguments en faveur d'un ralentissement du rythme des hausses, les chiffres de l'emploi australien ayant affiché une faible hausse décevante en septembre. Cela a attiré l'attention sur les données trimestrielles de l'inflation prévues mercredi, qui pourraient aider à déterminer la prochaine décision politique.

Le yen franchit la barre des 150 pour le dollar

3/ SUPER SIZE ME

On s'attend à ce que la BCE procède jeudi à sa deuxième hausse de 75 points de base de son taux directeur. La BCE, qui s'est jointe tardivement au mouvement mondial de hausse des taux, a procédé à des augmentations de 125 points de base en deux réunions, ce qui constitue le rythme de resserrement le plus rapide jamais enregistré.

Avec une inflation de près de 10 % dans la zone euro, contre un objectif de 2 % pour la BCE, il y a peu d'intérêt à ralentir maintenant, même si les risques de récession augmentent.

En fait, attendez-vous à ce que la directrice de la BCE, Christine Lagarde, soit confrontée à de nombreuses questions sur le moment où la banque centrale commencera à réduire ses avoirs obligataires lors de la prochaine phase de resserrement. On pense également que les décideurs politiques se rapprochent d'un accord visant à modifier les règles régissant les prêts aux banques qui ont bénéficié d'un bond soudain des taux.

La BCE prête pour une autre hausse de taux surdimensionnée

4/ VOICI LES GROSSES CYLINDRÉES

Plus de 300 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats au cours des deux prochaines semaines, alors que la saison des bénéfices du troisième trimestre aux États-Unis s'intensifie. Les rapports de sociétés telles que Goldman Sachs, Lockheed Martin, Bank of America et Netflix ont encouragé les investisseurs dans les actions de ces sociétés.

Pourtant, la croissance globale des bénéfices du S&P 500 ne devrait avoir augmenté que de 3 % en glissement annuel, selon Refinitiv I/B/E/S. Il s'agirait de la pire performance en deux ans et d'une baisse par rapport à une prévision de 4,5 % au début du mois d'octobre.

L'essoufflement de la croissance des bénéfices supprimerait un pilier clé qui a contribué à protéger les marchés boursiers américains de baisses plus importantes. Parmi les entreprises qui doivent publier leurs résultats la semaine prochaine figurent les quatre plus grandes entreprises américaines en termes de valeur marchande : Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon.

Estimations des bénéfices aux États-Unis

5/ EUROPE INC. VÉRIFICATION DE LA RÉALITÉ

L'histoire est différente en Europe, où la flambée des coûts de l'énergie, des matières premières, de la main-d'œuvre et du crédit et l'enchevêtrement des chaînes d'approvisionnement rognent les prévisions de bénéfices.

Néanmoins, grâce à un séquençage différent et à des effets de change favorables, les sociétés cotées sur l'indice régional paneuropéen STOXX 600 devraient annoncer une hausse d'environ 28,4 % de leurs bénéfices au troisième trimestre, selon Refinitiv I/B/E/S. Néanmoins, il s'agit d'une baisse par rapport au bond de 32 % attendu avant la saison des rapports et à la croissance impressionnante de 60 % au troisième trimestre 2021.

Jusqu'à présent, les résultats ont été mitigés : les fabricants d'équipements de télécommunications Nokia et Ericsson n'ont pas répondu aux attentes des analystes, mais sur une note plus positive, le fabricant de sacs Birkin Hermès a vu ses ventes augmenter fortement, et le deuxième groupe mondial de spiritueux Pernod Ricard a dépassé les attentes.

Estimations des résultats européens