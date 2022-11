Take Five : Pas de temps pour COP out

Pendant ce temps, la Chine publiera un déluge de données alors que les marchés tentent de lire les runes sur la façon dont Pékin pourrait façonner sa politique de COVID à l'avenir.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Tom Westbrook à Singapour, Ira Iosebashvili à New York, et Dhara Ranasinghe et Simon Jessop à Londres.

1/QUI EST RESPONSABLE ?

N'oubliez pas la politique alors que les États-Unis se préparent aux élections de mi-mandat du 8 novembre, où le contrôle du Congrès et le programme du président Joe Biden pour les deux années restantes de son mandat sont en jeu.

Les actions américaines ont enregistré de meilleures performances en période de gouvernement divisé, un résultat qui semble de plus en plus probable avec les républicains qui sont favorisés pour prendre le contrôle de la Chambre des représentants, et peut-être du Sénat.

Les rendements annuels moyens du S&P 500 ont été de 14% dans un Congrès divisé et de 13% dans un Congrès détenu par les Républicains sous un président démocrate, contre 10% lorsque les Démocrates contrôlaient à la fois la présidence et le Congrès.

Historiquement, les élections de mi-mandat ont également marqué le début d'une longue période de gains pour les actions américaines - une évolution que beaucoup salueraient après la chute du S&P 500 l'année dernière.

La perfection post-midterms pour les actions américaines

2/LA PRESSION SUR LES PRIX

Jeudi, c'est l'heure des chiffres de l'inflation aux États-Unis - un ensemble de données qui s'est avéré être un tournant important pour les marchés cette année lorsque les prix à la consommation ont atteint des sommets inégalés depuis des décennies.

Les investisseurs seront une fois de plus à l'affût de signes indiquant que les pressions sur les prix ralentissent après un barrage de hausses de taux. Pourtant, la première banque centrale du monde vient de déclarer que le niveau ultime du taux directeur de référence sera probablement plus élevé que prévu pour maîtriser l'inflation, soulignant la menace que la hausse des prix fait peser sur l'économie.

Une lecture plus forte que prévu pèsera probablement sur les actions et les obligations, ce qui pourrait renforcer les attentes selon lesquelles les responsables politiques devront devenir encore plus bellicistes. Selon un sondage Reuters, les analystes s'attendaient à ce que l'inflation augmente de 0,7 % en glissement mensuel.

La nation de l'inflation

3/PLUS, MAIS MOINS

Après plus de 2 300 points de base de hausses de taux dans le cycle de resserrement actuel de dix grandes économies développées, les marchés avaient espéré un pivot dovish pour enlever la piqûre.

Aucune chance. La Fed et la Banque d'Angleterre viennent de procéder à d'importantes hausses de taux de 75 points de base (pb) et, avec une inflation obstinément élevée, le message des banques centrales est clair : d'autres hausses sont nécessaires.

Mais peut-être que ces mouvements pourraient être moins agressifs, comme l'ont suggéré les commentaires du chef de la Fed, Jerome Powell. La banque centrale d'Australie a déjà ralenti le rythme de ses hausses de taux et n'a procédé qu'à une hausse de 25 points de base mardi. Les données et les commentaires de la banque centrale dans les jours à venir resteront sous surveillance. Le pivot dovish tant espéré reste insaisissable et les marchés mondiaux malmenés pourraient devoir se contenter de plus mais moins pour le moment.

La course à la hausse des taux

4/LE PRIX DE LA STABILITÉ

Les rumeurs de réouverture ont servi d'excuse pour acheter de la Chine ces derniers jours, mais le poids de l'argent reste sur la touche en attendant que l'économie - en particulier le sentiment et les dépenses - montre des signes d'un tournant. Les données sur le commerce, l'inflation et le crédit attendues dans les jours à venir pourraient donner un aperçu de ce progrès. Mais l'attention la plus intense pourrait se porter sur les réserves de change, qui sont en train d'être absorbées par les autorités qui cherchent à freiner une monnaie qui se dirige vers sa pire année depuis 1994.

En baisse depuis huit mois consécutifs, les réserves de la Chine sont à un cheveu du niveau psychologique de 3 000 milliards de dollars. Une baisse en dessous de ce seuil serait un miroir de la force du dollar, et peut-être de la profondeur de la détermination à lui résister en Asie du Nord, où les réserves s'écoulent de Séoul vers Taipei et Tokyo.

La diminution des réserves de la Chine

5/TOUT SUR LE CLIMAT

Les questions climatiques occupent le devant de la scène alors que les dirigeants mondiaux donnent le coup d'envoi des négociations de la COP27 sur la réduction des émissions dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, lundi.

Avec le conflit en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement alimentaire et énergétique et l'inflation galopante qui dominent l'ordre du jour, les attentes en matière de progrès se concentrent moins sur les nouveaux engagements de réduction des émissions que sur le maintien du spectacle.

Les mesures prises par le monde développé pour aider les pays plus pauvres à réduire leurs émissions, à adapter leurs économies à leurs effets et à payer pour les dommages causés seront cruciales.

On attend également des mises à jour et de nouveaux engagements sur une série de promesses faites l'année dernière à Glasgow, notamment sur la déforestation, le méthane et les marchés du carbone.

L'Afrique et les pays en développement sont perdants en matière de financement climatique