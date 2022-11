Take Five : Test du vendredi noir

Les données des directeurs d'achat mondiaux feront la lumière sur la santé de l'économie mondiale, tandis que Pékin pourrait intensifier certains de ses soutiens promis.

Et la Coupe du monde de football démarre au Qatar.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Lewis Krauskopf à New York, Kevin Buckland à Tokyo et Amanda Cooper, Dara Ranasinghe et Karin Strohecker à Londres.

Le 25 novembre, les détaillants lanceront les soldes du "Black Friday", une journée traditionnellement marquée par de longues files d'attente d'acheteurs désireux de profiter de rabais.

L'inflation galopante et la flambée des taux d'intérêt pourraient mettre à l'épreuve l'appétit d'achat. Les ventes au détail américaines d'octobre ont augmenté plus que prévu, stimulées par les achats de véhicules à moteur et d'une série d'autres biens, ce qui suggère que le consommateur pourrait être sur une base plus solide en cette fin d'année. Les dépenses de consommation représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine. Les détaillants ont proposé des résultats mitigés lors de la dernière saison des bénéfices. Cette semaine encore, Walmart a revu à la hausse ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices, car la demande de produits d'épicerie devrait se maintenir malgré la hausse des prix, tandis que Target a prévu une baisse surprise de ses ventes pour le trimestre des fêtes.

2/PASSÉ LE SOMMET

La hausse du dollar américain a été le thème dominant des transactions de 2022, grâce à la quête de la Réserve fédérale pour augmenter les taux d'intérêt afin d'étouffer l'inflation, donnant à la monnaie un avantage sur ses pairs auprès des investisseurs, qui ont été privés de toute forme de rendement depuis au moins une décennie.

Le rapport d'octobre sur l'inflation a montré que les pressions sur les prix à la consommation ont ralenti au cours des quatre derniers mois consécutifs par rapport au pic de 9,1 % atteint en juin il y a 41 ans. L'indice du dollar, quant à lui, a atteint un sommet de 20 ans de 114,78 en septembre et n'a cessé de chuter depuis.

Maintenant, il se dirige vers sa plus grande perte trimestrielle depuis le deuxième trimestre de 2017, ayant perdu 4,5 % de sa valeur. Le moment approche peut-être rapidement pour les ours du dollar de sortir de leur hibernation.

3/AU-DELÀ DU SOMMET

Selon le Fonds monétaire international, les perspectives économiques mondiales sont encore plus sombres qu'il y a un mois. Ce pessimisme est-il justifié ? Les lectures préliminaires de l'activité commerciale en novembre d'un certain nombre d'économies pourraient répondre à la question dans les prochains jours.

Les PMI manufacturiers d'octobre ont indiqué une contraction de plus en plus profonde de l'industrie mondiale, les marchés développés étant en tête du déclin. Dans la plupart des pays européens, les PMI sont en dessous de la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction -- la France a fait exception.

La Grande-Bretagne est déjà confrontée à une longue récession. La croissance économique de la zone euro a résisté mieux que prévu et les marchés du travail restent relativement robustes. Mais le risque de récession reste élevé pour une région aux prises avec un choc énergétique et des coûts plus élevés pour tout, du financement aux salaires.

4/REGARDS SUR LA CHINE

La promesse de la banque centrale chinoise d'intensifier ses mesures de soutien devrait être visible lundi, lors de la fixation des taux de base des prêts.

Les actions et les marchés des métaux industriels se réjouissent des signes d'initiatives favorables à la croissance, qu'il s'agisse d'une aide au marché immobilier en difficulté ou, surtout, d'un assouplissement des politiques de zéro COVID.

Les perspectives du COVID restent sombres. Selon les bruits qui courent à Pékin, des mesures "salvatrices" sont essentielles, ce qui incite à ne pas trop se réjouir d'une réduction de deux jours des délais de quarantaine.

D'autres banques centrales régionales fixeront également leurs taux. La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devrait procéder à une augmentation de 75 points de base mercredi, tandis que la Banque de Corée devrait resserrer ses taux, mais seulement d'un quart de point.

5/ LE BEAU JEU

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football est enfin donné dimanche - un événement entaché de controverses depuis que le Qatar a obtenu les droits d'organisation il y a 12 ans, notamment des allégations de corruption et de violations des droits de l'homme.

Le Qatar a tout intérêt à ce que le tournoi se déroule sans encombre - dans l'espoir d'affirmer la place de Doha sur la scène mondiale et de donner un coup de fouet à son économie.

L'augmentation de la consommation, des dépenses publiques et des exportations de services sont autant d'éléments positifs pour l'État du Golfe, dont les perspectives de croissance sont à la traîne de certains de ses pairs dans une région secouée par les prix élevés du pétrole brut. Mais il reste à voir combien de temps ces effets pourraient durer, selon les analystes.

