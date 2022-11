Take Five : Tout à jouer

Et n'oubliez pas les turbulences au pays des crypto-monnaies, l'inquiétude croissante concernant les perspectives économiques de la Chine compte tenu de la résurgence du COVID-19 et la spéculation dans le monde du football (qui va au-delà de la prédiction du vainqueur de la Coupe du monde).

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Saqib Iqbal Ahmed à New York, Vidya Ranganathan à Singapour, et Alun John, Marc Jones et Dhara Ranasinghe à Londres.

1/ UNE AUTRE SURPRISE EN MATIÈRE D'EMPLOI ?

Les marchés espèrent que la Réserve fédérale va bientôt ralentir le rythme de ses hausses de taux agressives. Les données sur l'emploi de novembre de vendredi pourraient mettre cette attente à l'épreuve.

L'économie américaine a probablement créé 200 000 nouveaux emplois, selon un sondage Reuters des prévisions des économistes, dans ce qui serait le plus petit gain depuis décembre 2020. Les estimations varient de 150 000 à 240 000.

Un nombre plus élevé que prévu de 261 000 nouveaux emplois a été créé en octobre, même si le rythme de la croissance de l'emploi a ralenti et que le taux de chômage a augmenté à 3,7 %, ce qui suggère un certain assouplissement des conditions du marché du travail.Pourtant, cinq des six derniers rapports sur l'emploi ont dépassé les estimations du consensus et un autre chiffre fort pourrait être synonyme de problèmes pour les actions américaines, ce qui ralentirait la reprise de 12 % du S&P 500 depuis la mi-octobre. Le dollar, affaibli par les attentes que les taux pourraient bientôt atteindre un sommet, pourrait se diriger vers une hausse.

Graphique : Emplois non agricoles aux États-Unis -

2/ ANTICIPATION FÉBRILE

Un nombre record d'infections au COVID-19 et de nouvelles fermetures dans toute la Chine ont refroidi les espoirs d'une réouverture de la deuxième économie mondiale au premier trimestre 2023.

Il existe cependant d'autres raisons d'être optimiste. Les régulateurs ont annoncé un plan pour soutenir un secteur immobilier en difficulté, et quatre personnes ayant une connaissance directe de la situation ont déclaré à Reuters que la banque centrale chinoise allait proposer des prêts bon marché aux sociétés financières pour acheter des obligations émises par des promoteurs immobiliers.

Les autorités semblent également prêtes à imposer une amende de plus d'un milliard de dollars au groupe Ant de Jack Ma, préparant ainsi le terrain pour mettre fin à la révision réglementaire de deux ans de la société fintech.

L'hiver sera néanmoins froid.

Les indicateurs manufacturiers, principalement les PMI, attendus la semaine prochaine pourraient témoigner de la faiblesse déjà constatée dans l'ensemble de l'économie. Pékin a laissé entendre qu'il allait réduire les réserves obligatoires des banques pour aider à soutenir l'économie. Les économistes estiment que la Chine fera ce qu'il faut pour que la croissance dépasse les 5 % l'année prochaine.

Graphique : Le pic COVID-19 de la Chine -

3/ PAS DE PIC ICI

L'inflation américaine est peut-être sur le point de culminer, mais les pressions sur les prix dans la zone euro restent fortes. C'est ce que devrait montrer l'estimation préliminaire de novembre de l'inflation dans l'Union européenne, publiée mercredi.

L'inflation dans la zone euro était de 10,6 % en octobre, soit plus de cinq fois l'objectif de 2 % de la Banque centrale européenne. Une mesure sous-jacente excluant les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie reste bien au-dessus de l'objectif.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, prévient que la persistance des pressions inflationnistes ne doit pas être sous-estimée. La BCE a augmenté ses taux de 75 points de base à chacune de ses deux dernières réunions, portant les taux de 200 points de base à 1,5 % en seulement trois mois.

Les marchés estiment à 80 % la probabilité d'une nouvelle hausse de 75 points de base en décembre. En effet, la Fed se prépare peut-être à ralentir le rythme de ses hausses de taux, mais la BCE n'en est pas encore là.

Graphique : Aucun signe de dégel -

4/ LA DANSE DES DOMINOS

Les cryptomonnaies resteront probablement sous pression, car le secteur attend nerveusement de voir si l'un des dominos qui chancellent après l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX tombe.

Le courtier en crypto Genesis, qui a déclaré lundi qu'il n'avait "aucun projet immédiat de dépôt de bilan", est au premier rang des préoccupations, après que les médias aient rapporté qu'il avait du mal à réunir des fonds pour son unité de prêt.

Le bitcoin a chuté à 15 479 $ ce jour-là - son plus bas niveau en deux ans - bien qu'il ait mieux résisté que ce que l'on craignait, ayant largement évolué latéralement depuis l'effondrement de FTX.

Les marchés cryptographiques sont cependant en plein désarroi, et les contrats à terme sur le bitcoin de décembre du CME s'échangent autour de 16 000 $, tandis que le jeton lui-même se situe autour de 16 400 $. C'est une décote massive par rapport aux normes récentes.

Graphique : Le bitcoin dans le marasme -

5/ LES CHIFFRES DU PARC À BALLES

La fièvre de la Coupe du monde excite peut-être tout le monde, mais soudain, les deux clubs de football les plus célèbres d'Angleterre, Manchester United et Liverpool, sont à vendre au plus offrant.

L'AC Milan ainsi que la vente forcée de Chelsea par Roman Abramovich ont déjà rapporté beaucoup d'argent cette année, si bien que des évaluations exorbitantes - près de 7 milliards de livres (8,48 milliards de dollars) dans le cas de United - sont proposées pour ces deux clubs très prisés.

Les deux clubs ont des propriétaires américains qui cherchent à prendre le tunnel, mais on ne sait pas d'où viendront les acheteurs potentiels, surtout à ces prix, alors que les récessions et la disette de trophées menacent. Quoi qu'il en soit, une foule de milliardaires, de fonds de richesse et de banquiers spécialisés dans le capital-investissement applaudissent depuis les coulisses.

Graphique : Chiffres du parc à balles -