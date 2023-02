Take Five : Une année de guerre en Ukraine

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Naomi Rovnick et Karin Strohecker à Londres, Vidya Ranganathan à Singapour et Lewis Krauskopf à New York.

1/UNE ANNÉE DE GUERRE

De hauts responsables politiques et militaires du monde entier se réunissent en Allemagne ce week-end, quelques jours avant l'anniversaire, le 24 février, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie - le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

On estime que la guerre a coûté des milliers de vies et déplacé des millions de personnes. Des sanctions radicales ont coupé la Russie du tissu des marchés financiers mondiaux, remodelé les flux de matières premières et d'énergie, et fait grimper l'inflation et les pressions financières dans le monde entier.

Moscou intensifie son offensive de printemps, tandis que l'Ukraine - armée par l'Occident d'une puissance de feu plus lourde et à plus longue portée - rassemble ses forces pour une contre-offensive.

Pour débattre de la suite de la réponse de l'Occident, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris sont parmi les nombreux hauts responsables qui participent à la Conférence sur la sécurité de Munich.

Graphique : Financement du budget de l'Ukraine - https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/ANNIVERSARY-FUNDING/myvmokznkvr/Ukraine-finance.jpg

2/DETTE ET DIPLOMATIE

Les difficiles discussions internationales sur l'annulation de la dette des pays pauvres vont devenir encore plus délicates, lorsque l'Inde accueillera du 22 au 25 février la première réunion des chefs des finances et des banques centrales du G20 de l'année. Le plus grand créancier bilatéral du monde, la Chine, est sous le feu des critiques pour avoir joué la carte de la fermeté.

En tête de l'ordre du jour, outre la réglementation des cryptomonnaies, figure le pacte sur la dette du Cadre commun du G20 pour permettre la restructuration des dettes des pays à faible revenu après la pandémie.

L'Inde soutient la pression exercée par le FMI, la Banque mondiale et les États-Unis pour que le Cadre commun inclue les pays à revenu intermédiaire, bien que la Chine ait résisté. Les progrès sont lents et si le Tchad, l'Éthiopie, le Ghana et la Zambie ont tous demandé de l'aide, jusqu'à présent, seul le Tchad a conclu un accord.

Graphique : Signaux de détresse - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKET/THEMES/gkplwdonlvb/chart.png

3/ATTENTE DE UEDA

Bien que le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, soit une colombe, les investisseurs s'attendent à ce que son mandat se termine par des contrôles de la courbe des taux. Mais la question qui se pose pour le marché des JGB est la suivante : quand ?

Le même jour que l'anniversaire de l'Ukraine - le 24 février - Ueda devrait proposer des indices sur le timing lorsqu'il témoignera avec ses deux futurs députés à la chambre basse. Son témoignage à la Chambre haute aura lieu le lundi suivant.

Le consensus est qu'Ueda ne se précipitera pas pour faire des changements, mais avec les coûts de maintien du YCC qui augmentent, et les distorsions du marché toujours plus prononcées, le temps joue contre lui.

Ailleurs, la Reserve Bank of New Zealand fixe sa politique mercredi et la Bank of Korea jeudi. Toutes deux sont considérées comme prenant un virage dovish, alors que les prix à la consommation commencent à se refroidir et que la Corée du Sud risque de connaître sa première récession depuis le début de la pandémie en 2020.

Graphique : Ueda mettra-t-il fin au contrôle de la courbe des taux ? - https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/BOJ/gdpzqdengvw/chart.png

4/ACHETER, ACHETER, ACHETER

La saison des résultats du quatrième trimestre est presque terminée et elle a été tiède jusqu'à présent. Les jours à venir permettront de voir comment le consommateur américain a tenu le coup, alors que certains détaillants de premier plan publieront leurs résultats.

Walmart, le plus grand détaillant au monde en termes de ventes, et le géant de la rénovation Home Depot publient leurs résultats mardi, tandis que l'opérateur de magasins discount TJX Companies publie ses résultats mercredi. Lowe's et Best Buy livreront leurs résultats la semaine suivante.

Au-delà du secteur de la vente au détail, le fabricant de semi-conducteurs Nvidia et la société pharmaceutique Moderna annoncent également leurs résultats. Les bénéfices du quatrième trimestre devraient avoir baissé de 2,8 % par rapport à la période de l'année précédente, selon les données Refinitiv IBES au 10 février.

Graphique : Les actions de détail américaines par rapport au marché - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKET/THEMES/gkvlwdnxlpb/chart.png

5/LES AFFAIRES DE L'INFLATION

Les actions européennes ont augmenté dans le sillage d'une reprise du climat des affaires et de l'activité qui indique que la région pourrait échapper à la récession. Mais les marchés sont sur la corde raide.

Toute hausse de la composante des nouvelles commandes des prochains indices des directeurs d'achat - les enquêtes très surveillées sur l'activité commerciale - pourrait être haussière.

Mais si des conditions commerciales plus favorables entraînent une augmentation des pressions sur les prix, cela pourrait renforcer la résolution de la Banque centrale européenne de continuer à augmenter les taux d'intérêt étant donné l'inflation obstinément élevée.

Les rendements des obligations allemandes à deux ans, qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt, ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau depuis 2008.

Dans le même temps, les actions sont branchées sur l'idée que la hausse des coûts d'emprunt ne fera pas dérailler les perspectives de bénéfices des entreprises. Ces perspectives ne sont pas cohérentes. Il sera difficile pour les deux classes d'actifs d'avoir raison.

Graphique : Activité commerciale mondiale - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ECONOMY/PMI/klvygdwxevg/chart.png