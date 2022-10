Take Five : Une dernière ligne droite cahoteuse

Une année tumultueuse pour les marchés financiers entre dans la dernière ligne droite, avec la Grande-Bretagne qui lutte contre une crise auto-infligée et les marchés qui examinent les données sur l'emploi aux États-Unis pour déterminer l'impact des hausses de la Fed sur l'économie américaine.

Les monnaies qui ont touché leur plus bas niveau depuis plusieurs années en Australie et en Nouvelle-Zélande accentuent la pression sur les décideurs politiques de ces pays, et la forte performance du président sortant Jair Bolsonaro aux élections brésiliennes conduira le pays vers un second tour plus tard ce mois-ci.

Voici un aperçu de la semaine à venir sur les marchés par Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York, et Dhara Ranasinghe, Marc Jones et Karin Strohecker à Londres. Graphiques de Vincent Flasseur et Sumanta Sen.

1/ KAMI-KWASI ?

Le gouvernement de la Première ministre britannique Liz Truss a été contraint lundi à une volte-face humiliante, revenant sur les plans de réduction du taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu qui avaient contribué à déclencher une rébellion au sein de son parti et des turbulences sur les marchés financiers.

La nouvelle a brièvement

soulevé la livre

mais il est très peu probable que cela mette fin à la pression sur les marchés financiers britanniques.

La Grande-Bretagne est au centre d'une tempête économique, déclenchée par le plan fiscal de Kwarteng du 23 septembre qui a effrayé les marchés avec ses réductions d'impôts non financées. La livre sterling a atteint un plancher record et la hausse des rendements obligataires a contraint la Banque d'Angleterre (BoE) à intervenir pour endiguer la déroute du marché.

La promesse de la BoE d'acheter 69 milliards de dollars de gilts à longue échéance a calmé les marchés pour le moment, mais il est trop tôt pour dire que la déroute est terminée. Et l'achat d'obligations à un moment où la BoE augmente ses taux pour contenir l'inflation pourrait nuire à sa crédibilité.

Le FMI, entre autres, a pesé sur les événements britanniques et leur impact au niveau mondial. Les projecteurs sont donc braqués sur Kwarteng.

2/ LE TRAVAIL DE L'AMOUR

Les données sur l'emploi aux États-Unis, le 7 octobre, montreront si le barrage des hausses de taux de la Fed a finalement un impact.

Dans le passé, les données sur l'emploi ont suggéré que l'économie se porte bien malgré plusieurs hausses de taux massives, généralement corroborées par de fortes lectures d'inflation quelques semaines plus tard.

Un autre rapport de ce type en septembre pourrait contribuer à renforcer les arguments en faveur d'une politique encore plus agressive de la part de la première banque centrale du monde, ce qui pourrait ébranler les marchés déjà meurtris par les inquiétudes quant à l'augmentation des taux dans le but de maîtriser la pire inflation depuis quarante ans. À l'inverse, des signes de détérioration rapide de la croissance de l'emploi pourraient alimenter les craintes que le resserrement agressif de la Fed ne pousse l'économie vers une récession.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les États-Unis aient créé 250 000 emplois le mois dernier.

3/ La baisse aux antipodes

La chute libre des monnaies des antipodes, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs années, met la pression sur les banques centrales pour qu'elles adoptent une politique plus stricte.

Pour la Reserve Bank d'Australie, les paris sont à 50/50 pour une hausse d'un demi-point ou d'un quart de point mardi. Les traders misent pleinement sur une autre hausse d'un demi-point par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande mercredi et misent 1 sur 5 sur une hausse de 75 points de base.

La Nouvelle-Zélande a été la première à sortir de l'ornière parmi les marchés développés il y a un an, tandis que l'Australie a mené l'une des campagnes les plus agressives de son histoire.

Mais l'accélération du resserrement des politiques ailleurs, notamment aux États-Unis, a réduit l'avantage du rendement. L'Aussie et le Kiwi étant tous deux hypersensibles aux fluctuations du sentiment de risque, les responsables politiques pourraient avoir peu de moyens d'arrêter la chute.

4/ LES GARÇONS DU BRÉSIL

Le deuxième tour de la campagne présidentielle brésilienne démarre après que le président de droite Jair Bolsonaro ait

a surpassé les résultats des sondages

et privé l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva d'une victoire absolue lors du premier tour de scrutin dimanche.

Le résultat inattendu de Bolsonaro dimanche a anéanti les espoirs d'une résolution rapide de cette élection profondément polarisée dans la quatrième plus grande démocratie du monde.

La politique peut être fébrile dans la région. Une tentative d'assassinat en Argentine et des flambées de violence liées aux élections au Brésil sont les derniers signes d'un conflit politique croissant. Les investisseurs espèrent une transition calme alors que Bolsonaro prépare le terrain pour contester une défaite, mais les institutions brésiliennes ont serré les rangs pour garantir l'intégrité du vote.

5/ BUCKLE UP

Ces derniers mois, les marchés financiers ont subi une pluie de douleurs supplémentaires, ce qui signifie que cette année est bien partie pour être la plus douloureuse de tous les temps pour tous ceux qui ont eu la chance de ne pas avoir connu la Seconde Guerre mondiale, à moins qu'ils n'aient misé tous leurs jetons sur le king dollar.

Les banques centrales libres et faciles se sont transformées en machines à combattre l'inflation. Les actions mondiales ont encore perdu 5 % depuis juin, le pétrole a chuté de plus de 20 % et le Japon et la Grande-Bretagne ont tous deux été contraints d'intervenir sur leurs devises ou leurs obligations.

Il n'est pas facile de dire si les prochains mois seront meilleurs. Bien que certains signes indiquent que l'inflation mondiale pourrait atteindre un pic, les principales banques centrales semblent coincées dans la roue à hamster des taux d'intérêt. La géopolitique continuera de figurer en bonne place à l'ordre du jour, avec le Congrès du Parti communiste chinois qui s'ouvrira en octobre, tandis que les menaces nucléaires de la Russie et l'annexion du territoire de l'Ukraine ont marqué le début d'une nouvelle phase dans le conflit vieux de sept mois.