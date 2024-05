Opfikon (awp/ats) - Le groupe pharmaceutique japonais Takeda prévoit de supprimer jusqu'à 120 emplois sur son site d'Opfikon. Une procédure de consultation est en cours.

Un porte-parole de Takeda a confirmé à l'agence Keystone-ATS une information publiée vendredi par le journal NZZ. La suppression d'emplois s'inscrit dans le cadre d'un programme d'efficacité pluriannuel. Takeda a informé les 1200 collaborateurs du site d'Opfikon, a précisé le porte-parole.

La procédure de consultation avec les représentants du personnel est en cours. Elle devrait s'achever dans la deuxième quinzaine de juin. Le site de production de Neuchâtel et le secteur de distribution pour la Suisse ne sont pas concernés par les suppressions d'emplois.

Takeda a annoncé un programme d'économies le 9 mai. L'objectif est de se positionner de manière optimale pour la croissance future. L'entreprise a actuellement plusieurs projets en phase finale de développement, a précisé Takeda.

Le groupe pharmaceutique développe et produit des médicaments. Il emploie plus de 50'000 personnes dans plus de 70 pays.

ats/al