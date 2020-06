Talence Gestion annonce l'arrivée d'un nouveau Directeur du Développement de la Gestion Privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Talence Gestion annonce ce jour le renforcement de ses équipes avec la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que Directeur du Développement de la Gestion Privée. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Baptiste Brette sera chargé de piloter la stratégie de développement de la Gestion Privée avec trois objectifs prioritaires : poursuivre l’élargissement de l’offre de produits et services, animer le réseau de partenaires et lancer la nouvelle offre de gestion conseillée.Diplômé de l'IPAG Paris, Jean-Baptiste Brette a travaillé chez BNP Paribas en tant que gérant de portefeuilles, avant de rejoindre La Financière de l'Echiquier où il assume les fonctions de Gérant Privé, Directeur Adjoint de la Gestion Privée, puis Directeur de la Gestion Privée et membre du comité de direction. Il devient ensuite Directeur de la Gestion Privée chez Otea Capital.