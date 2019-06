Talence Gestion : le président de Nexeya rejoint le Comité de Surveillance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après l’arrivée, l’an dernier, de Thierry Chapusot (Pharmagest), Patrice Héaulme (Entrepreneur du Nord de la France) et Jacques Mottard (Sword) à son Comité de Surveillance, Talence Gestion accueille Jean-Yves Rivière (Président du Conseil d’Administration de Nexeya). « Le monde de l’Asset Management est en constante évolution. Le «bon-sens» et le savoir-faire des chefs d’entreprises, siégeant à notre Comité de Surveillance, est un réel atout pour Talence et nous permet de construire et développer nos activités avec pérennité » a indiqué Didier Demeestère, Président de la société de gestion.