Sophie Pinaud-Bélis rejoint l’équipe parisienne de Talence Gestion en tant que Gérant Privé. " Après l’arrivée de Hervé Picard (gérant privé) en juin et de Coralie Smette (responsable de l’ingénierie patrimoniale et fiscale) en septembre, Talence Gestion poursuit son développement et continue de renforcer son expertise en gestion privée ", commente la société.Diplômée d'un DESS Finance d'Entreprise et Pratique des Marchés Financiers et du CIIA (Diplôme d'Analyse Financière – SFAF), elle a démarré sa carrière en Audit Financier chez Mazars & Guerard. Sophie Pinaud-Bélis devient ensuite Gérante de portefeuille pour une clientèle privée sous mandat chez Fontenay Gestion (filiale de Neuflize OBC), puis Sully Asset Management, avant de rejoindre la société de gestion Trusteam Finance en 2011.