Talend Connect Paris 2019 : Booster le parcours de données des entreprises

Rejoignez les dirigeants de Talend, les experts de la donnée et les leaders d'opinion pour découvrir les principales innovations et les meilleures pratiques en matière d'intégration des données dans le cloud

SURESNES, France - 17 septembre 2019 -

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial des solutions d'intégration et d'intégrité des données dans le cloud, accueillera ses clients, partenaires et utilisateurs dans le cadre de la 7ème édition de sa conférence annuelle, Talend Connect, qui se déroulera le jeudi 17 octobre 2019, au Parc des Princes à Paris. Cet événement, rendez-vous incontournable pour les décideurs, DSI, spécialistes de la donnée, architectes et développeurs, est le forum qui permet d'échanger idées, meilleures pratiques et approches innovantes pour appréhender les cas d'usage actuels sur la modernisation des plateformes de données, le passage vers le cloud, l'automatisation de la gouvernance ou encore les processus DevOps.

Lors de la keynote d'ouverture, Laurent Bride, CTO et COO de Talend, accompagné de Benoit Dageville, CTO et co-fondateur de Snowflake, partageront leurs visions sur les tendances autour du traitement de la donnée dans le cloud. Talend présentera également sa roadmap ainsi que les nouvelles fonctionnalités et améliorations produits pour accompagner les entreprises dans leur démarche de transformation numérique.

Les participants pourront apprendre comment les clients de Talend, dont Accor, L'Oréal, Kiloutou et Getlink (Eurotunnel), exploitent davantage de données dans un plus grand nombre d'environnements, comblent le fossé entre les services informatiques et les services métiers pour mettre davantage de données en œuvre, et prennent des décisions stratégiques de manière plus éclairées et plus efficaces.

« Les entreprises sont confrontées à la fois à l'opportunité et au défi de disposer d'un nombre exponentiel de données, réparties dans des environnements variés qui évoluent à une vitesse croissante, combinée à la pression pour gérer cette complexité tout en réduisant simultanément leurs coûts opérationnels », déclare Jacques Padioleau, vice-président des ventes France de Talend. « Talend Connect a pour objectif de faciliter le partage de nouvelles approches, des principales innovations et des meilleures pratiques qui aideront les entreprises à atteindre leurs objectifs opérationnels grâce aux données, offrir une expérience client optimale, et stimuler leurs efforts d''innovation pour devenir des leaders dans leurs secteurs d'activités. »

Les partenaires de Talend qui contribuent à l'organisation du Talend Connect Paris sont : Snowflake, Databricks, Microsoft, Keyrus, Hardis Group, Jems Group, Business & Decision et Orange Business Services, Micropole, Vo2 Group, DataValue Consulting, Ysance et Smile.

