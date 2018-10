Talend : Fall’18 permet aux entreprises de délivrer l’information essentielle, à grande échelle

La mise à jour majeure de la plateforme d'intégration offre des capacités avancées de catalogues de données et d'API, et accélère considérablement la prise en charge du machine learning

Redwood City, CA - 18 octobre 2018 - Talend (NASDAQ : TLND), un leader mondial des solutions d'intégration de données dans le cloud, annonce une mise à jour majeure de Talend Data Fabric, sa plateforme de données unifiée, pour l'intégration de données dans des environnements complexes, multi-cloud et en local. La version Fall 2018 de Talend délivre l'information essentielle, à grande échelle, avec de nouvelles fonctionnalités telles que le catalogue de données (Data Catalog), qui crée une source unique de données fiables, et un service d'Application Programming Interface (API) dans le cloud, qui simplifie l'accès aux données standardisées, pour créer des applications data-as-a-service et accroître la productivité. La nouvelle version de Talend permet également l'exécution d'algorithmes de machine learning à l'échelle avec une prise en charge étendue des big data en serverless.

« Les données sont au cœur de la transformation numérique, mais la promesse des données reste encore insaisissable pour de nombreuses entreprises », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits de Talend. « Pour que les entreprises puissent survivre et réussir dans ce monde des données en constante évolution, en plein essor et complexe, il est nécessaire d'automatiser de manière optimale chaque étape de la chaîne de valeur des données et de permettre un accès en libre-service pour davantage d'utilisateurs. Avec cette nouvelle version, Talend aide les entreprises à améliorer considérablement la façon dont elles peuvent organiser, traiter et partager leurs données, ce qui permet aux entreprises de collaborer et d'innover grâce à des informations essentielles, à grande échelle. »

« Dans le cadre de notre stratégie cloud-first, Talend nous a permis de créer un data lake gouverné avec un accès en libre-service pour nos départements opérationnels et nos clients dans le but de monétiser de nouveaux services et de générer des revenus supplémentaires », déclare Abderrahmane Belarfaoui, Chief Data Office de Euronext. « Dans un secteur hautement réglementé, nous sommes en concurrence et confrontés à de nombreuses exigences en matière de traitement, d'agilité et de coût des plateformes informatiques. En utilisant Talend, nous avons la certitude que nos données sont conformes, organisées et facilement partageables, avec l'efficacité et la rapidité dont nous avons besoin pour rester en tête de la compétition. »

Dans le cadre de Talend Data Fabric, Talend a ajouté une plateforme de livraison d'API permettant aux entreprises orientées données de simplifier l'accès aux données. Talend Cloud API Services offre une prise en charge complète du cycle de développement des API, de la conception au test et jusqu'au déploiement, permettant de gagner un temps précieux dans la création et la maintenance des APIs. Cette fondation autour des APIs constitue un outil standard et évolutif permettant aux entreprises de mettre les données à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs, à l'intérieur et à l'extérieur de leur organisation, et de créer de nouveaux produits et services susceptibles de générer de nouveaux modèles économiques, revenus et de profits.

'Dans cette nouvelle ère de transformation numérique, presque tous les départements d'une entreprise utilisent quotidiennement les données pour prendre des décisions et entamer des actions', déclare Stewart Bond, directeur de la recherche, Data Integration et Data Integrity Software chez IDC. 'Les logiciels de catalogue de données connaissent un taux de croissance supérieur à celui du marché parce qu'ils comblent une lacune dans les informations nécessaires pour aider les organisations à découvrir des données, à en tirer de meilleures connaissances pour éclairer leurs décisions et prendre des actions en conséquence'.

Pour organiser les données à l'échelle, Talend ajoute de nouvelles fonctionnalités de Data Catalog qui permettent de disposer d'une source unique de données fiables. Data Catalog parcourt automatiquement toutes les données, que ce soit dans un data lake, en local ou dans le cloud ; établit des profils et classe toutes les données ; trouve et suggère automatiquement les relations entre les données et fournit un outil intuitif de recherche afin que les utilisateurs puissent exploiter des données fiables quand ils en ont besoin pour prendre immédiatement des décisions pour leurs opérations.

La version Fall 2018 de Talend Data Fabric permettra également de faire fonctionner plus rapidement des modèles de machine learning à l'échelle, avec une prise en charge native et étendue de big data serverless sous Microsoft Azure Databricks ainsi que Qubole dans les environnements AWS cloud. Le traitement de données en libre-service de Talend sous Apache Spark facilite la création de cluster et le contrôle des coûts en ne payant que ce qui est utilisé par le biais d'instances serverless et ponctuelles. Ces nouvelles fonctionnalités permettent d'automatiser les connaissances et permettent aux entreprises de traiter davantage de données à moindre coût.

Talend Data Fabric est une plateforme unique et complète, pour l'intégration de données dans les environnements de cloud public, privé et hybride, ainsi qu'en local. Talend Data Fabric permet une plus grande collaboration entre les équipes informatiques et métiers. Associé à une architecture ouverte, native et extensible pour s'adapter rapidement aux innovations du marché, Talend permet aux clients de répondre de manière économique aux demandes croissantes de volumes de données, d'utilisateurs et de cas d'usages.

La mise à jour Fall 2018 de Talend Data Fabric sera disponible gratuitement en novembre pour les clients disposant d'abonnements payants. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et capacités, veuillez consulter fr.talend.com/products/whats-new. Pour découvrir toutes les nouveautés de Talend Fall'18, vous pouvez vous inscrire au webinar 'Fall '18 : Plus De Limite Sur La Gestion De Vos Données ', le mardi 6 novembre à 14h00.

Vous aimez cette histoire ? Partagez là sur Twitter : La version Fall'18 de @Talend permet aux entreprises de délivrer l'information essentielle à grande échelle #DataIntegration https://bit.ly/2p5oOtu