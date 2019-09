Talend : Le Groupe ALDO sélectionne Talend pour engager les millennials sur l'ensemble de ses canaux

Le leader de l'intégration des données dans le cloud permet à l'acteur majeur de la chaussure de créer un data lake centralisé sur Amazon Web Services pour générer rapidement des informations et des programmes destinés aux consommateurs

Redwood City, Calif. - 24 septembre 2019 -

Talend (NASDAQ : TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd'hui que le Groupe ALDO, une entreprise d'envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d'accessoires mode, a déployé un data lake dans le cloud en utilisant Talend Data Fabric afin de créer une expérience marketing personnalisée pour sa clientèle de millennials qui est en pleine croissance. Talend permet au Groupe ALDO d'intégrer un large éventail de sources de données dans un data lake sur Amazon Web Services (AWS), générant une vision complète pour aider les équipes de gestion de la relation client (CRM) et du marketing à offrir une expérience de parcours client plus attrayante.

« Nous nous sommes rapidement rendu compte que la génération des millennials était le moteur de la plupart de nos ventes dans le monde, présentant un nouveau défi business pour nous », déclare Zaher Hazim, directeur sénior, architecture IT, intégration et cybersécurité au sein du Groupe ALDO. « Les ventes traditionnelles étaient réalisées dans nos magasins ou sur notre site e-commerce, mais plus récemment, les réseaux sociaux sont devenus les plus populaires. Nous avons choisi Talend Data Fabric pour nous aider à construire une expérience cliente forte sur l'ensemble de nos canaux. Talend a su nous aider à révéler et à agir pour atteindre et fidéliser une clientèle fidèle. »

Le Groupe ALDO a conçu une stratégie de données qui repose sur trois piliers : le profil du consommateur, les données transactionnelles, et les interactions et événements avec le consommateur sur tous les canaux et médias. Avec plus de 3000 points de vente dans plus de 100 pays, le Groupe ALDO souhaitait mieux connaître sa clientèle. La décision de migrer vers le cloud était principalement motivée par le besoin de savoir qui sont ses clients, comment ils interagissent avec les marques et les produits, s'ils sont fidèles, et ce qu'ils aiment et n'aiment pas.

Le Groupe ALDO a déployé son data lake dans le cloud en utilisant Talend et une variété de services d'AWS. Une fois les données brutes collectées dans Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), ALDO utilise des algorithmes pour relier les profils des consommateurs aux transactions et aux interactions sur l'ensemble des canaux. La plateforme fournit ensuite à l'équipe CRM les informations dont elle a besoin pour offrir un parcours client plus personnalisé, à travers de la découverte de données (data discovery) : mise à jour, fréquence, analyse monétaire et segmentation de la clientèle.

« Talend travaille en étroite collaboration avec le Groupe ALDO depuis plusieurs années. Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour les aider à mettre en œuvre leurs premiers pas, couronnés de succès, vers le cloud », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits de Talend. « En s'appuyant sur AWS, Talend permet de mener des campagnes personnalisées qui s'appuient sur les données clients, afin de déclencher des conversations qui se traduisent par des achats récurrents pour des enseignes comme le Groupe ALDO. »

À propos du Groupe ALDO

Le Groupe ALDO est une entreprise d'envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d'accessoires mode. Comptant plus de 3000 points de vente dans plus de 100 pays, l'organisation s'impose avec deux marques signatures, Aldo et Boutique Spring, ainsi qu'un concept multimarque, GLOBO. Le Groupe ALDO est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d'accessoires reconnu dans l'industrie. En plus de son siège social de Montréal, le Groupe ALDO possède des bureaux internationaux en Europe et en Asie. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com.