Talend : Les Talend Data Masters Awards 2018 récompensent les clients innovants dans les domaines du Cloud et des Big Data

Les lauréats, dont AB InBev, Affinity Water, Bank Danamon, Euronext, JD Sports, Kent State University, Royal Caribbean et Uniper, illustrent l'utilisation stratégique des données pour la transformation de leurs activités

Redwood City, CA & Londres - 17 octobre 2018 - Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial des solutions d'intégration de données dans le cloud, annonce les lauréats de son programme annuel, les Talend Data Masters. Ces prix célèbrent les entreprises qui font preuve de vision et de leadership en déployant de manière convaincante Talend Data Fabric afin de rendre leur entreprise plus agile, efficace et orientée données. Les sept lauréats et les cinq finalistes - représentant d'organisations avant-gardistes, de toutes tailles et de tous secteurs d'activité - ont été dévoilés à l'occasion de la conférence annuelle Talend Connect Londres.

'Nos clients Cloud et Big Data continuent à repousser les limites de l'utilisation stratégique des données', déclare Mike Tuchen, CEO de Talend. 'Les lauréats des Talend Data Masters ont adopté des technologies innovantes pour réinventer la conception de leurs produits et services dans le but de transformer leurs activités. Nous sommes honorés de présenter les réalisations de nos clients et de célébrer leurs succès.'

Les lauréats des Data Masters sont jugés en fonction d'une série de critères, notamment la créativité et l'innovation, la portée et la complexité du projet, la conception de nouveaux cas d'usages cloud et big data, ainsi que la valeur ajoutée globale obtenue. Cette année, les entreprises récompensées des Talend Data Masters sont :

Grand Prix

Transformation orientée données

Uniper - Entreprise énergétique mondiale comptant près de 12000 employés, Uniper a créé une plateforme d'analyse des données basée dans le cloud sur Azure afin d'intégrer plus de 100 sources de données, dont des capteurs IoT, provenant de diverses sources externes et internes. Ils ont construit le flux complet des transactions commerciales - analyse de marché, trading, gestion des actifs - tout en permettant une gouvernance des données et un accès libre-service, permettant ainsi de réduire les coûts d'intégration de 80% et d'atteindre un retour sur investissement en 6 mois.

Passage au Cloud

Euronext - Constituée à partir de cinq bourses européennes, la société a migré l'un des plus grands projets de stockage de données en Europe, avec une base de 100 To et 1,5 milliard de messages par jour, vers un cloud hybride sur AWS, dans le but de se conformer au RGPD, de permettre un accès libre-service aux traders et de générer de nouveaux services et revenus.

Kent State University - En privilégiant stratégiquement une expérience utilisateur unique pour les étudiants actuels et futurs, l'université transforme ses systèmes informatiques pour les rendre plus agiles et réactifs, tout en réduisant ses coûts informatiques globaux. Ses premières applications cloud majeures sont, le CRM pour une relation intégrée entre étudiants et anciens et un portail d'information pour les étudiants pour les demandes d'admission.

Excellence des opérations

AB InBev - Le plus grand brasseur au monde extrait des données à partir d'une large gamme de sources de différents types, systèmes et emplacements, y compris des dispositifs IoT pour la détection de données, afin de mieux comprendre les goûts des clients, améliorer les expériences en magasin et dans les bars, optimiser la chaîne logistique, développer des produits, etc. Leur centre de données d'entreprise se trouve dans le cloud d'Azure.

Relation Client

Bank Danamon - L'une des plus grandes banques indonésiennes se concentre sur la mise en œuvre d'une expérience client sans précédent grâce à sa plateforme d'analyse des big data, qui constitue le fondement de leur transformation numérique et de leur activité. La plateforme réduit les coûts de développement et d'exploitation, gère la conformité et améliore la protection des données pour minimiser la fraude.

Meilleur intégrateur de systèmes

Capgemini avec Royal Caribbean Cruise Lines - Dans le but d'offrir une expérience personnalisée tout au long du parcours client, ce partenariat a donné naissance à une plateforme de données client dans le cloud d'Azure, intégrant plus de 20 sources de données provenant de différents systèmes, formats, fournisseurs et réduit ainsi le temps pour la fourniture d'analyses, rapports et l'exploration ad hoc des données. La vision est de procurer une vue d'ensemble du client qui sera exploitée par le personnel de l'entreprise et le personnel de bord afin d'améliorer les interactions et l'expérience client.

Meilleur revendeur à valeur ajoutée

Datalytyx pour leurs projets avec Affinity Water et JD Sports - Affinity Water a construit un data lake dans le cloud sur AWS, exploitant les données de compteurs intelligents et d'autres sources pour améliorer la gestion des données, les rapports et les analyses, afin de mieux servir ses 3,6 millions de clients et répondre aux exigences réglementaires. JD Sports, un distributeur d'articles de sports fashion, a rationalisé ses opérations dans un système de datawarehouse intégré, ce qui a considérablement amélioré la précision et l'efficacité des livraisons en magasin.

En plus de récompenser les lauréats des grands prix, Talend a également sélectionné cinq entreprises comme finalistes en raison de leur utilisation innovante des technologies cloud et big data pour réduire leurs coûts, augmenter la productivité et améliorer leur efficacité. Les entreprises honorées sont les suivantes :

Sabre - Les compagnies aériennes utilisent les applications de la société pour la planification et les opérations stratégiques, y compris les plannings des membres d'équipage, les trajectoires de vol, et les avions. Les clients ayant besoin de mettre à niveau rapidement et efficacement des versions devenues obsolètes, Sabre a développé un nouveau transfert direct de données pour migrer vers sa dernière suite, réduisant les coûts de migration de 80 % et le temps de migration de quelques semaines en quelques heures.

Otto (GmbH & Co KG) - Un des plus grands acteurs mondiaux du e-commerce souhaitait améliorer l'expérience client. La société et son partenaire d'intégration cimt ont déployé une architecture basée sur les microservices qui exploite les big data en temps réel dans le plus grand cluster d'Allemagne, en utilisant une méthodologie d'intégration et de livraison continue sur une plateforme de conteneurs.

Bayer Pharmaceutical - Pour permettre aux chercheurs d'analyser plus rapidement et plus facilement les données sur le développement des médicaments, l'entreprise a déployé une architecture de microservices pour sa plateforme de données. Le fait d'avoir des données cliniques traçables, propres et vérifiées, permet de gagner du temps de développement, d'accélérer le processus de détermination de la posologie et des interactions médicamenteuses appropriées, et de laisser une piste de vérification claire conformément aux directives, comme la GxP de la FDA.

Tipico - Pour devenir une organisation orientée données et placer les données au centre de chaque processus et décision, l'entreprise a mis en place une plateforme moderne de données dans le cloud. Offrant un accès libre-service en temps réel, alimenté par des modèles de data science et d'intelligence artificielle, cette vue consolidée a grandement amélioré l'expérience client tout en respectant les nouvelles normes RGPD. Cela a permis à Tipico d'exploiter pleinement ses données et d'automatiser chaque action de routine grâce à un traitement intelligent.

Xing - Premier réseau professionnel en ligne dans les pays germanophones, la société a déployé une nouvelle architecture intégrée, accélérant considérablement le traitement des fichiers tout en simplifiant l'intégration des données. L'analyse des données marketing en temps quasi réel offre désormais un aperçu rapide de l'efficacité des campagnes et permet une prise de décision plus agile.

Les lauréats 2018 des Talend Data Masters utilisent les technologies de Talend Data Fabric et de ses partenaires pour atteindre leurs objectifs de transformation numérique. Pour en savoir plus sur Talend et son portefeuille complet de solutions, rendez-vous sur www.talend.com