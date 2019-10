Talend : automatise la migration de datawarehouse dans le cloud vers Snowflake

L'offre complète de migration permet aux entreprises de répondre à leurs besoins en temps réel et de partager facilement les données entre les différentes divisions, partenaires et zones géographiques

Redwood City, Calif. - 1 octobre 2019 -

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd'hui la migration automatisée de n'importe quel datawarehouse (sur site ou existant) et environnement ETL vers Snowflake, le datawarehouse conçu pour le cloud, et la plateforme d'intégration de données Talend Cloud. Cette offre complète est conçue pour aider les entreprises à migrer rapidement vers un datawarehouse dans le cloud, répondant ainsi aux exigences de leurs activités en temps-réel et facilitant le partage des données critiques entre les différents métiers, partenaires et zones géographiques, tout en maintenant une source unique et fiable de données pour les analyses.

De nombreuses organisations ont contracté une dette technique significative avec leur architecture actuelle de datawarehouse sur site, et continuent à supporter des charges toujours plus élevées lorsqu'elles ajoutent des utilisateurs, des données ou des cas d'usages additionnels. Comme ces environnements existants sont très coûteux à faire évoluer, les entreprises cherchent de plus en plus à déplacer leur datawarehouse vers le cloud. Talend, utilisant la technologie de conversion BladeBridge, facilite le processus de migration vers Snowflake en automatisant la migration des données avec les scripts ETL, les bases de données, les tables, les vues, les procédures entreposées et les fonctionnalités, depuis les bases de données sur site et produits ETL.

« Alors que nos clients cherchent à moderniser leurs analyses de données, ils veulent s'assurer d'une stratégie réussie de migration vers le cloud, à travers plusieurs cloud et avec un minimum de perturbation. Avec l'aide de Talend et de Snowflake, ces entreprises disposent désormais d'une approche automatisée de pointe par rapport à une migration manuelle », déclare Colleen Kapase, vice-président des partenaires et des alliances chez Snowflake. « Les clients peuvent désormais réaliser des projets de migration complexes pour l'intégration et l'analyse des données, ce qui permet une plus grande collaboration entre les équipes informatiques et métiers. »

Les principales fonctionnalités incluent :

L'intégration de données structurées et non structurées, ainsi que la diffusion en continu, par batch et en temps réel, permet de répondre à pratiquement toutes les exigences en matière de gestion des données.

Facilité de migration à partir de presque tout environnement d'intégration de données existant sur site.

Possibilité de segmenter facilement les données en data marts virtuels.

Outils en libre-service pour la préparation, l'intégration et la qualité des données.

Capacités d'automatisation des schémas de base de données et ETL vers un environnement moderne basé sur le cloud.

Migration, administration simplifiée et mise à l'échelle à la demande des capacités ETL.

« Par le passé, les coûts de migration des datawarehouses ont dissuadé de nombreuses entreprises d'envisager des options de datawarehouse dans le cloud. Désormais, nous disposons d'une solution automatisée qui migrera les environnements existants vers Snowflake sans pour autant grever les budgets des clients », déclare Michael Pickett, vice-président en charge du développement commercial et de l'écosystème de Talend. « Nous sommes engagés à aider tous nos clients à parcourir le monde de l'intégration de données dans le cloud, et nous ne pourrions être plus heureux en proposant cette offre. De plus, elle est à la disposition de l'ensemble de nos partenaires afin de la rendre accessible à leurs clients. »

Pour plus d'informations ou pour démarrer un projet de migration automatisée de datawarehouse dans le cloud à l'aide de Talend, Snowflake et BladeBridge, cliquez ici.