Talend : dévoile Talend Cloud Summer 2018

Redwood City, CA - 31 juillet 2018 - Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial des solutions d'intégration cloud, annonce aujourd'hui la disponibilité de Talend Cloud Summer 2018. Cette nouvelle version ajoute des fonctionnalités cloud professionnelles pour aider à accroitre la productivité des développeurs grâce à l'intégration continue (continuous integration) et à la livraison continue (continuous delivery), et permet une plus grande agilité grâce à l'intégration de données serverless. Talend Cloud inclut également une connectivité améliorée avec Salesforce, une sécurité étendue, et des capacités avancées de préparation et de gérance des données.

Talend continue à réaliser d'importants investissements dans les capacités de cloud professionnelles avec Talend Cloud. Les architectures serverless permettent aux développeurs de se concentrer sur le codage sans se soucier de la gestion de serveur ou de l'infrastructure. Cela donne aux développeurs l'assurance qu'ils obtiendront de meilleures performances à moindre coût. Pour ce faire, les développeurs doivent tirer parti des nouvelles technologies telles que les microservices, la conteneurisation et les plateformes d'orchestration comme Kubernetes. En générant du code natif qui peut être exécuté dans des conteneurs Docker et déployé sur les principales plateformes d'orchestration, Talend Cloud simplifie l'application de ces technologies aux projets d'intégration de données.

La nouvelle version de Talend Cloud rationalise également les environnements DevOps grâce à une intégration plus complète avec Git et Jenkins Maven. Talend Cloud améliore significativement la façon dont les groupes de développeurs peuvent automatiser et orchestrer de bout-en-bout le processus d'intégration, de la création, au test, à la publication de jobs dans Talend Cloud et d'autres environnements cloud. En améliorant l'intégration continue et les flux de travail, la plateforme Talend favorise la collaboration, améliore la qualité du code et accélère le déploiement du nouveau code dans la production grâce à l'automatisation.

« Les clients de Talend Cloud bénéficient déjà des avantages des architectures serverless : une réduction de 2/ 3 des coûts de cloud, une amélioration de 50% des performances et l'avantage d'une plus grande agilité à long terme », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits de Talend. « Les nouvelles fonctionnalités cloud professionnelles de cette version démontrent que nous continuons à maintenir nos clients à la pointe de l'innovation ».

Les autres nouveautés de Talend Cloud Summer'18 incluent :

Une gouvernance des données performante grâce Talend Data Preparation et Talend Data Stewardship : Plus de confidentialité des données et des fonctions de cryptage, dont une nouvelle fonction de « hash data ». Un contrôle d'accès plus fin aux données sémantiques dans le service de dictionnaire de Talend. Des capacités d'import en masse, d'exportation et de suppression pour une curation plus rapide des données.

Une amélioration de la connectivité avec Salesforce.com : Un filtrage des données dans le module source, réduisant ainsi la quantité de données à extraire et à traiter. Cela accroit en même temps la productivité et la gouvernance, et est idéal pour les cas d'usages tels que le nettoyage et la préparation des données en libre-service.

Une conformité renforcée avec la sécurité du cloud et les politiques d'audit : Des améliorations de la gestion des identités et des accès (IAM), y compris l'authentification unique pour Okta et d'autres fournisseurs de gestion des identités.



La version Summer 2018 de Talend Cloud est disponible dès à présent. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités complètes et le prix, contactez un représentant Talend : sales@talend.com

