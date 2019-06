Talend : enrichit son programme Technology Alliance pour accélérer et rationaliser les déploiements de données de ses clients dans le cloud

Accélèrer le processus de création de valeur pour les entreprises dotées d'environnements de données cloud et hybrides

Redwood City, CA - 27 juin 2019 -

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce son nouveau programme de partenariat technologique, pour accélèrer le développement de solutions partenaires sur Talend Data Fabric. Le nouveau programme Technology Alliance est disponible dans le monde entier et fournit aux partenaires des kits d'accès aux outils d'intégration, des licences aux produits Talend pour la réalisation de test et de démonstration, une assistance dans les actions marketing ainsi que des ressources techniques, y compris un support pour le développement de connecteurs et d'intégration de données afin d'accélérer la création de valeur pour les clients.

Le programme donne accès à deux kits de développement open source :

Talend Component Kit (TCK), qui permet de créer des connecteurs de lecture-écriture et des composants de traitement de données pour Talend Cloud.

Singer.io, pour la création de connecteurs d'ingestion de données simples, appelés Singer taps, qui peuvent être utilisés avec Stitch Data Loader de Talend pour intégrer facilement des données dans le cloud au sein des data warehouse et data lake leaders du marché.

Grâce à Singer.io, Invoiced, une plateforme cloud pour la gestion de comptes clients, a rapidement développé un Singer tap pour son application, qui permet maintenant à leurs clients de transférer facilement leurs données dans un data warehouse dans le cloud pour l'analyse et le reporting.

« Grâce à la facilité de création du Singer tap et l'intégration avec Stitch Data Loader, nos clients peuvent facilement transférer des données de facturation et de recouvrement directement dans leurs data warehouse », déclare Jared King, PDG de Invoiced. « Pour toutes les organisations qui gèrent un volume élevé de facturation et de recouvrement, le module Invoiced-Stitch peut apporter une amélioration majeure à toutes leurs activités de BI. »

La dernière version du SDK Talend Component Kit sert de framework de développement complet et facile à utiliser. TCK est livré avec un large ensemble prédéfini de classes, de méthodes et de fonctions, pour rationaliser le processus de développement des composants et les rendre facilement transportables au sein des produits Talend. En utilisant TCK, les partenaires peuvent rapidement créer des intégrations de composants, simples ou très complexes, qui permettent une connectivité bidirectionnelle native ou améliorent les intégrations entre Talend et l'application du partenaire. Ce framework rend le processus de développement des composants plus simple et plus rapide, ce qui se traduit par une expérience client frictionless et un gain de temps.

« En tant que précurseur, RapidMiner a été heureux d'être l'un des premiers à utiliser TCK pour développer un connecteur qui permet aux scientifiques et ingénieurs de données de collaborer plus étroitement », déclare Jeff Bashaw, vice-président channels et alliances de RapidMiner. « Nous avons été impressionnés par la rapidité et la facilité avec lesquelles le TCK et son approche basée sur des modèles ont contribué au processus de développement. La technologie et l'équipe de Talend sont de haut niveau, et nous sommes ravis d'exploiter ce nouveau programme pour accélérer les innovations conjointes. »

Dans le cadre du programme global de partenariat de Talend, le programme Technology Alliance soutient le développement d'intégration construite par les partenaires qui aident à fournir des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée aux clients communs. Ces intégrations construites conjointements bénéficieront également à l'écosystème existant de revendeurs à valeur ajoutée et d'intégrateurs systèmes de Talend, élargissant ainsi la portée et l'exhaustivité des solutions personnalisées conçues pour les clients.

« Talend est particulièrement fier de ses partenariats, et nous nous efforçons d'apporter les meilleures solutions pour servir nos clients mutuels », déclare Mike Pickett, vice-président en charge du développement commercial et de l'écosystème de Talend. « Ce programme Technology Alliance n'est qu'une étape de notre engagement envers nos partenaires mondiaux, et nous entendons continuer à innover et à fournir des solutions pour rendre leur travail aussi aisé que possible. »

