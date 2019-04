Talend : innove en matière de pipelines de données pour les environnements hybrides et multi-cloud

Pipeline Designer offre une expérience de conception profondément simplifiée pour l'intégration de données en provenance de AWS, Azure, Snowflake et de multiples sources

Redwood City, CA - 16 avril 2019 - Talend (NASDAQ : TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce l'ajout de Pipeline Designer à Talend Cloud, sa plateforme d'intégration unifiée, complète et hautement évolutive, en mode service (iPaaS). Ce nouvel outil de conception graphique accessible en ligne simplifie considérablement la création de pipelines de données de bout en bout, donnant aux clients la possibilité de pré visualiser les données en direct et de les transformer facilement. À l'aide d'une interface web unique, les ingénieurs de données et les développeurs peuvent concevoir de façon homogène des pipelines à travers des cas d'utilisation en batch ou en streaming, qui peuvent évoluer avec les dernières technologies hybrides et multi-cloud.

Construire des pipelines de données plus rapidement et plus intelligemment grâce à un environnement de conception de nouvelle génération

Avec Talend, la couche de traitement et de calcul sont dissociées de la conception du pipeline de donnée afin que les entreprises puissent évoluer à tout moment avec les technologies de leur choix, que cela soit dans le cloud ou sur site. Talend Cloud avec Pipeline Designer permet aux fonctions informatiques et aux intégrateurs ad hoc d'utiliser une interface simple pour transformer et déplacer leurs données, qu'elles soient sur site ou dans le cloud, en batch ou en streaming, dans un environnement unique et intégré.

« Une majorité d'entreprises intègrent des sources et des cibles dans des environnements hybrides et multi-cloud, où la disponibilité à la demande, l'évolutivité et la facilité d'utilisation sont attendues. Ces environnements complexes ont également des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles uniques qui peuvent donner lieu à un assemblage d'outils et de technologies multiples pour une solution de bout en bout », déclare Stewart Bond, directeur de la recherche sur les logiciels d'intégration et d'intégrité de données chez IDC.

« Talend Cloud avec Pipeline Designer est conçu pour les environnements de données hybrides et multi-cloud, offrant aux ingénieurs de données une évolutivité à la demande, simple d'utilisation, tout en permettant l'intégration de données en streaming ou à l'arrêt. Un outil clé en main, simplifiant les processus d'intégration. »

Les principales caractéristiques de Pipeline Designer



Créer des pipelines de bout en bout pour pré visualiser les données en temps réel et les transformer dans une interface utilisateur web. Concevoir et construire des pipelines résilients avec des capacités schema-on-read. Développer et déboguer en temps réel, avec une prévisualisation des données en direct.

Concevoir des cas d'usages de données, en batch ou en streaming, à l'aide d'une interface unique. Intégrer toutes les données, structurées ou non structurées. Connecter facilement les principales sources de données comme Salesforce, Amazon S3, Redshift et Kinesis, Azure SQL Database, Snowflake et Apache Kafka.

Concevoir des pipelines dans le cloud, puis les exécuter sur site, dans AWS EMR ou dans un cloud privé virtuel. Construire et exploiter des pipelines hybrides et multi-cloud. Bénéficier d'une montée en charge illimitée en exécutant nativement Apache Spark sur des plateformes big data. Développement évolutif avec portabilité en un seul clic entre les plateformes.



Des pipelines de données pour répondre aux besoins actuels en matière d'intégration de données

« Les nouvelles exigences en matière d'ingénierie de données sont très différentes aujourd'hui de celles existantes il y a seulement quelques années. La plupart des équipes ne sont pas prêtes ou équipées pour traiter ou analyser des données en temps réel. Pourtant pour rester compétitives, les entreprises doivent réagir plus rapidement aux opportunités et aux menaces », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits de Talend. « Avec la nouvelle interface utilisateur ergonomique de Pipeline Designer, les clients pourront facilement intégrer et transformer les données en batch ou en streaming. Nous sommes ravis d'ajouter ce nouvel environnement de conception à Talend Cloud. »

Talend Cloud est une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) qui facilite la collecte, la gouvernance, la transformation et le partage des données. Talend Cloud avec Pipeline Designer est disponible dès maintenant dans le cadre de la version Spring'19.

Pour plus d'informations sur Pipeline Designer, vous pouvez vous inscrire au webinar, ou lire le blog dédié. Pour commencer à utiliser Talend Cloud avec Pipeline Designer dès aujourd'hui, téléchargez votre version d'évaluation gratuite de 14 jours ici.

