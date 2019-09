Talend : lance un nouveau programme de certification Cloud pour ses partenaires

Ce programme complet fournit aux clients de Talend des experts hautement qualifiés pour leurs projets d'intégration dans le cloud

Redwood City, Calif. - 18 septembre 2019 -

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial des solutions d'intégration et d'intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de certification mondial de ses partenaires, qui valorise les compétences et les capacités des partenaires à mettre en œuvre des projets d'intégration dans le cloud, de toute envergure. Cette certification témoigne de l'engagement de Talend en faveur d'un réseau de partenaires expérimentés, dont l'objectif est d'aider les clients à mener à bien leur projet cloud.

« Ce nouveau programme de certification de Talend va jouer un rôle essentiel en nous permettant de rester en contact avec un partenaire possédant les compétences nécessaires pour accélérer notre déploiement », déclare Anthony DeMaio, Directeur de la Business Intelligence chez Crown Uniform. « A titre d'exemple, Abilis fait partie du programme de certification de Talend, et c'est pour nous très agréable de travailler avec ce partenaire. Ce programme nous garantit qu'ils seront les mieux positionnés pour nous aider à développer notre activité. »

En fournissant les ressources nécessaires pour aider les partenaires à améliorer leurs compétences lorsqu'ils travaillent avec des clients sur des déploiements dans le cloud, le programme mesure l'achèvement d'une formation approfondie, la réussite de projets clients et une expertise démontrée sur le marché. Cette certification comporte une formation sur Talend Cloud, une plateforme d'intégration unifiée, complète et hautement évolutive (iPaaS) qui permet aux clients de collecter, gouverner, transformer et partager des données. Les partenaires peuvent obtenir différents niveaux de qualification que les clients peuvent prendre en considération lors du choix d'un partenaire pour les aider à atteindre leurs objectifs de développement.

« La migration des applications vers le cloud est en pleine croissance dans les organisations, générant des besoins accrus pour des plateformes d'intégration de données dans des environnement hybrides », déclare Jean-Marie Uzel, vice-président Data Services chez Ysance. « Ysance est ravi d'avoir atteint le niveau de qualification cloud 'expert', ce qui nous permet de proposer des solutions permettant à nos clients de mettre la donnée au centre de leur stratégie et de leurs différents métiers. Cette nouvelle certification vient compléter et consolider le partenariat que nous avons pu développer avec Talend depuis plusieurs années. »

« Cette certification renforce notre relation avec Talend. C'est un signe de reconnaissance à double titre. En interne, auprès de nos équipes d'experts et de nos directions, ce titre nous apporte une reconnaissance mutuelle et dynamisera notre go to market, à la fois commercial et R&D. En externe, auprès de notre importante base clients et auprès des autres acteurs du marché, cette certification nous donne plus de maturité et de notoriété sur les expertises tant convoitées liées au cloud », commente Céline Studer, Alliance Manager de Keyrus.

A ce jour, un large éventail de partenaires à travers le monde ont obtenu la nouvelle certification cloud de Talend, dont :

Qualification 'Expert' : Abilis, Capgemini, Cimt, Datalytyx, Intodata, Keyrus, Wavicle et Ysance

Qualification 'Skilled' : Confexx, Jems et Synaltic

Qualification 'Trained' : Business & Decision, CGI, Edgematics, Edgedatawave, Elternativa, Quinscape, Servian, Sopra Steria et Vo2.

« Nous avons mis en œuvre ce programme afin d'investir davantage auprès de nos partenaires, et d'accroître ensemble le succès de nos clients dans un large éventail de projets d'intégration, de migration et de datawarehouse dans le cloud. Avec ce programme, nous pouvons aider nos clients à identifier les bons partenaires avec lesquels travailler sur leurs projets cloud », déclare Rolf Heimes, vice-président des alliances de Talend. « Ce programme de certification récompense nos partenaires en leur offrant un précieux différenciateur qui met en valeur l'ensemble des compétences requises pour soutenir un projet pour le compte de nos clients ».

Pour en savoir plus sur ce nouveau programme de certification des partenaires cloud et pour consulter la liste complète des partenaires certifiés, visitez la page trouver un partenaire sur le site internet de Talend. Si vous êtes un partenaire et que vous souhaitez en savoir plus sur ce programme, contactez partnerlearning@talend.com.