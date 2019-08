Talend : nomme Lauren Vaccarello au poste de Chief Marketing Officer

Une dirigeante marketing récompensée par de nombreux prix pour contribuer à la croissance continue de l'activité cloud de Talend

Redwood City, Calif. - 1 août 2019 -

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd'hui la nomination de Lauren Vaccarello, ancienne vice-présidente du marketing de Box, au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Lauren Vaccarello apporte à Talend une expérience éprouvée du marketing dans l'industrie du SaaS. Lauren Vaccarello possède une longue et solide expérience, et a notamment contribué à la croissance des revenus de certaines des sociétés SaaS les plus dynamiques de la Silicon Valley, à travers des campagnes modernes de marketing digital, de branding et de demand generation. Sa nomination intervient dans un contexte de croissance rapide de l'activité cloud de Talend. L'offre SaaS, Talend Cloud, représentant 36% des nouveaux ARR (revenu récurrent annuel) au 1er trimestre 2019 et progressant de plus de 100% sur un an pour le onzième trimestre consécutif[1]. Lauren Vaccarello sera responsable de la direction de l'organisation marketing de l'entreprise et de ses efforts de branding.

« Je suis enchanté que Lauren Vaccarello rejoigne Talend en tant que CMO », déclare Mike Tuchen, CEO de Talend. « Lauren est une leader dynamique avec une connaissance approfondie de l'industrie du logiciel. Lauren dispose de solides compétences pour aider les organisations SaaS à augmenter leur chiffre d'affaires, et à fidéliser et développer leurs bases clients, grâce à des techniques marketing de pointe. Nous sommes impatients de travailler avec elle alors que nous poursuivons notre croissance dans le monde entier. »

En plus de ses fonctions de vice-présidente du marketing chez Box, Lauren Vaccarello a occupé des postes au sein des directions marketing de AdRoll et Salesforce. Considérée comme une experte en marketing digital B2B, Lauren Vaccarello a écrit deux livres de référence dans l'industrie, « Complete B2B Online Marketing » et « The Retargeting Playbook ». Elle a également reçu de nombreux prix dans le cadre de ses activités, notamment le « Top 50 Women in Revenue » et le « Most Influential Women in Business » du San Francisco Business Times.

« Il ne fait aucun doute que les données sont devenues l'actif le plus précieux de toute entreprise », déclare Lauren Vaccarello. « Toutefois, pour que les données puissent être utilisées efficacement, il faut qu'elles soient disponibles en temps opportun et fiables. En fin de compte, c'est cette valeur que les solutions d'intégration et d'intégrité de Talend offrent de façon unique. Je suis ravie de rejoindre une équipe aussi formidable et d'aider à faire connaître la richesse de Talend à un plus grand nombre de clients à travers le monde. »

[1] Résultats financiers du premier trimestre 2019