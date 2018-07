Talend : nommé parmi les « Leaders » du Magic Quadrant 2018 de Gartner dédié aux outils d’intégration de données

L'éditeur est positionné pour la troisième année de suite dans la catégorie des leaders grâce à l'exhaustivité de sa vision et sa capacité de mise en œuvre

Redwood City, CA - 24 juillet 2018 - Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial des solutions d'intégrations de données dans le cloud, annonce que Gartner, Inc. a reconnu à nouveau l'entreprise comme un leader dans le domaine de l'intégration de données, selon le rapport « 2018 Magic Quadrant for Data Integration Tools ». Il s'agit du troisième placement de suite de Talend dans la catégorie des leaders, reconnaissant l'exhaustivité de la vision et la capacité de mise en œuvre de l'entreprise. Pour obtenir un exemplaire gratuit du rapport complet de Gartner, cliquez ici.

Selon Gartner, Inc. « les leaders du marché des outils d'intégration de données sont en mesure de supporter une gamme complète pour la livraison des données. En 2018, ils ont amélioré leurs capacités de métadonnées, certains introduisant une optimisation hautement dynamique et des fonctions avancées d'aide à la conception. Les leaders ont reconnu l'affinité croissante entre les données et l'intégration des applications. .Les fournisseurs ou les solutions qui ne se limitent pas seulement au cloud ou qui ne peuvent être déployées qu'en local, au-delà d'un emplacement spécifique, gagnent du terrain. Les leaders sont bien positionnés pour faire de leur infrastructure d'intégration de données un standard d'entreprise dans au moins un cas d'usage principal, avec les capacités de délivrer de multiples cas d'usages. Ils deviennent une composante essentielle de l'infrastructure moderne de l'information. Ils prennent en charge à la fois les modèles traditionnels et nouveaux d'intégration de données afin de capitaliser sur la demande du marché. Les leaders détiennent une part importante des avis du marché, et des ressources qualifiées dans leurs outils sont facilement disponibles. Ces fournisseurs sont conscients de la nécessité de répondre aux demandes nouvelles et émergentes du marché - en fournissant souvent de nouvelles capacités fonctionnelles proactives dans leurs produits, et en identifiant de nouveaux types de problèmes opérationnels auxquels les outils d'intégration de données peuvent apporter une valeur significative. Des exemples de déploiements qui couvrent plusieurs projets et types de cas d'usages sont courants chez les clients des leaders. Ils ont une présence établie sur le marché, une taille importante et une présence internationale - soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société mère »[1].

« Nous sommes fiers d'offrir la seule plateforme unifiée basée sur des technologies open source, et spécialement conçue pour les cas d'usages modernes du cloud et du big data », déclare Mike Tuchen, CEO de Talend. « Talend est particulièrement bien positionné pour aider les entreprises à s'adapter aux innovations du marché et aux réglementations en vigueur, afin de faire des données un atout concurrentiel. Nos placements consécutifs en tant que leader dans le Magic Quadrant renforce notre expertise technique et notre stratégie de développement vis-à-vis du marché ».

Talend propose une plateforme unique pour l'intégration de données à travers les environnements de cloud public, hybride et privé, ainsi qu'en local. Ses solutions facilitent une plus grande collaboration entre les équipes informatiques et les équipes métiers et offrent une prise en charge complète des principales plateformes de cloud, dont AWS, Google et Microsoft Azure. De plus, la technologie Talend a été conçue pour permettre aux entreprises de tirer parti des toutes dernières technologies de données et de cloud, notamment Apache Spark, Hadoop, Flink et Apache Beam et pour connecter et traiter les données, plus rapidement et à grande échelle, à partir d'un large éventail de sources.

