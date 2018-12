Talend : permet à Uniper d’analyser ses données à l’échelle dans le cloud

L'entreprise d'énergie bénéficie de Talend et d'un data lake Snowflake sur la plateforme Microsoft Azure pour réduire ses coûts d'intégration de 80%

Redwood City, CA - 11 décembre 2018 - Talend (NASDAQ: TLND), un leader des solutions d'intégration de données dans le cloud, annonce qu'Uniper, un acteur international de l'énergie, utilise Talend pour alimenter sa plateforme Uniper Data Analytics. Talend intègre des données issues de près de 100 sources internes et externes -dont des données ETRM (Energy Trading and Risk Management), IoT en provenance des capteurs de centrales électriques ou SAP- dans un entrepôt de données Snowflake construit dans le cloud, qui permet de bénéficier d'un data lake central et moderne sur Microsoft Azure. Ce déploiement permet aux utilisateurs métiers d'accéder en temps réel aux données industrielles, clients et financières pour réagir plus rapidement et plus efficacement au marché et améliorer le trading d'énergie.

L'industrie de la production et de la distribution d'énergie est au cœur de la plus grande disruption depuis des décennies. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE ou IEA en anglais), le pétrole, le gaz et le charbon représentent environ 80 % de la demande d'énergie primaire. Toutefois, les prévisions actuelles du secteur de la demande d'énergie de l'IEA indiquent que les énergies renouvelables et le nucléaire connaîtront la croissance la plus rapide entre 2013 et 2040 (6,7 % et 2,3 % respectivement, taux de croissance annuel moyen)[1]. En réponse, les fournisseurs publics et privés avant-gardistes, tirent parti du cloud, de l'automatisation et de communications multicanales pour transformer leurs systèmes back-office et leurs systèmes opérationnels. Ces approches axées sur la technologie améliorent la façon dont ces entreprises interagissent avec leurs clients résidentiels, professionnels et industriels, allant au-delà des simples cartes de pannes de courant ou des factures en ligne, pour fournir des mises à jour sur les opérations, des programmes d'efficacité énergétique ou de gestion des ressources, et des formules tarifaires adaptées.[2]

« En nous permettant d'intégrer, de centraliser et de standardiser nos données les plus précieuses, Talend nous permet de disposer d'un point de référence unique pour l'aide à la prise de décision », déclare René Greiner, vice-président en charge de l'intégration des données de Uniper SE. « Les employés dans certains départements ont maintenant accès à des données en libre-service qui leur permettent de prendre les bonnes décisions plus rapidement, tout en assurant une qualité et une gouvernance élevées des données. »

Uniper devait relever le défi de renforcer sa position sur le marché tout en essayant de gagner en agilité et d'améliorer son efficacité. En 2017, l'idée d'une stratégie axée sur les données à travers toute l'organisation a vu le jour. Dans ce cadre certaines activités opérationnelles, notamment le trading d'énergie, la gestion des risques, les ventes et la finance, devaient pouvoir accéder rapidement et facilement aux données du marché et des clients ainsi qu'aux chiffres clés et données financières internes. Pour créer sa plateforme d'analyse de données, Uniper a choisi Tableau avec Talend pour intégrer les données dans un data lake centralisé Snowflake, sur la plateforme cloud de Microsoft Azure.

Cette initiative a permis de réduire les coûts d'intégration de 80 % tout en assurant une gouvernance des données. De plus, Uniper utilise Talend Data Catalog, avec des fonctionnalités de gestion des métadonnées de bout en bout, qui indexent de manière intelligente toutes les sources de données de l'entreprise pour les rendre accessibles dans un processus en libre-service. Grâce à la plateforme Uniper Data Analytics, les utilisateurs professionnels peuvent désormais améliorer leurs transactions sur les marchés de l'énergie et proposer de l'électricité et du gaz en quantité suffisante et au bon moment.

« Nous sommes ravis d'aider Uniper à intégrer toutes ses données externes et internes dans un data lake moderne et central dans le cloud », déclare Thibaut Ceyrolle, vice-président général EMEA de Snowflake. « Avec des données provenant d'une variété de sources en un même endroit, Uniper peut bénéficier d'une analyse rapide et en tirer des connaissances fondées sur les données. »

La conformité a également été l'un des principaux moteurs de la transformation digitale d'Uniper. La documentation et la déclaration des transactions de trading constituent un défi réglementaire pour toutes les entreprises du secteur de l'énergie. Uniper doit rendre compte chaque jour aux régulateurs européens de toutes les positions prises et transactions conclues. La plateforme d'analyse des données aide Uniper à mieux gérer la surveillance des échanges, y compris la détection de fraude, grâce à un accès simplifié à des données précises et à une meilleure gouvernance des données. De plus, en raison de la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), Uniper assure la sécurité et la traçabilité de ses données sensibles. Avec Talend, Uniper peut marquer les données comme sensibles et soumises au RGPD, et s'assurer que les données fournies sont exactes.

« Uniper a amorcé une transformation digitale complète qui lui permet de mieux répondre aux nouveaux besoins et défis de cette industrie en rapide évolution, où la concurrence et la réglementation obligent les entreprises à s'appuyer sur les données », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits de Talend. « Nous sommes fiers de soutenir Uniper dans son projet de données dans le cloud. »

A propos d'Uniper

Nous sommes Uniper : une entreprise internationale du secteur de l'énergie qui emploie environ 12000 personnes.

Nous combinons un portefeuille équilibré d'actifs de grande envergure à la pointe de la technologie avec une expertise technique et commerciale exceptionnelle. Ces atouts et capacités nous permettent de fournir des produits et services énergétiques flexibles, sur mesure et à prix compétitifs, avec agilité, précision et rapidité.

