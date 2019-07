Talend : propose la première solution facile d'usage pour des projets d'intégration simples ou complexes du marché

La version Summer'19 de Talend Data Fabric propose un paiement à l'usage et permet de démarrer rapidement des projets d'intégration de données en évoluant dans des environnements complexes, multi-cloud ou hybrides

Redwood City, CA - 16 juillet 2019 -

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l'intégration et de l'intégrité des données dans le cloud, annonce aujourd'hui la version Summer'19 de Talend Data Fabric. Cette nouvelle version est la première solution rapide et facile de l'industrie pour accélérer le développement de tous les types d'environnements d'intégration, des tâches d'ingestion simples aux scénarios d'intégration les plus complets. Summer'19 permet aux entreprises d'équilibrer leurs besoins opérationnels immédiats en matière de mise en œuvre de projets de données, avec leurs impératifs d'intégration à long terme, tels que la gouvernance et le support du cloud.

La version Summer'19 de Talend Data Fabric permet aux professionnels des données, de l'intégrateur métier au développeur plus technique, d'embrasser rapidement des projets de data warehouse, et de passer facilement à des cas plus complexes d'utilisation multi-cloud ou hybride, tout en maintenant la fiabilité des données. De nouvelles fonctionnalités de paiement à l'usage (pay-as-you-go), de tchat interne ou de préparation des données à l'aide de machine learning peuvent accroître le développement de nouveaux projets, et ceux déjà en cours. Les améliorations apportées à la protection des données et une méthodologie DevOps évolutive, avec un conteneur amélioré et une prise en charge automatisée de l'intégration continue (CI), garantissent que Talend Data Fabric prenne en charge les projets de toutes tailles et complexités.

« Le cloud a changé les attentes des entreprises quant à la facilité d'acquisition et d'utilisation d'un logiciel professionnel », déclare Ciaran Dynes, vice-président sénior des produits de Talend. « Un paiement à l'usage offre une flexibilité et un faible risque pour un projet d'intégration, indépendamment de son ampleur. »

Les nouvelles fonctionnalités de la version Summer'19 de Talend incluent :

Démarrer rapidement et facilement des projets d'intégration de données

L'option pay-as-you-go de Pipeline Designer simplifie la facturation en fonction de l'usage.

Un tchat interne à la solution offre une assistance en temps-réel pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes techniques.

Des intégrations complexes, évolutives et fiables, dans les environnements cloud, hybrides et sur site

Des données intelligentes avec des suggestions basées sur le machine learning (MagicFill).

Des déploiements hybrides gérés de manière centralisée à partir du cloud.

Une prise en charge complète de Databricks, et de la connectivité Microsoft Azure, pour Pipeline Designer qui offre de meilleures options de connectivité et de traitement des données à grande échelle.

Une prise en charge native de Delta Lake, la couche de stockage open source qui permet l'analyse de data lake.

Répondre aux besoins critiques de protection des données avec un nouveau format réversible de préservation de cryptage (FPE).

Accélérer le développement à l'échelle

Une prise en charge améliorée des conteneurs Docker pour les services de données afin d'augmenter ou de réduire facilement la volumétrie en fonction des besoins.

Activer facilement l'automatisation de l'intégration continue (CI) en utilisant le nouveau plugin CI pour exploiter automatiquement l'approche CI/CD, sans aucune configuration complexe.

« La digitalisation de chaque entreprise est unique, et les exigences pour lancer un projet autour des données différent de l'une à l'autre », poursuit Ciaran Dynes. « Les entreprises peuvent rapidement être opérationnelles avec une solution à fonction unique, mais en fin de compte, c'est le défi de l'intégration dans des environnements variés qui mobilise les ressources. Notre version Summer'19 est à l'avant-garde de cette dynamique du marché, avec un environnement unifié, facile à déployer, pour aider les entreprises à exploiter toutes leurs données, à mieux les comprendre, à prendre des décisions plus intelligentes et à générer plus de valeur pour leurs activités.'

La version Summer'19 de Talend Data Fabric sera disponible dans le courant du 3ème trimestre. Pour en savoir plus sur la mise à jour de la plateforme, cliquer ici.