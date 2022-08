Tamara, une entreprise du Golfe qui achète maintenant et paie plus tard, dit avoir levé 100 millions de dollars.

Le financement de série 'B' aidera la startup basée en Arabie Saoudite à se développer sur de nouveaux marchés et à introduire de nouveaux services et produits. Elle n'a pas précisé quels marchés.

"Nous pensons que la région connaît aujourd'hui une situation différente de celle du monde entier. La région est prospère grâce aux prix élevés du pétrole", a déclaré à Reuters le directeur général Abdulmajeed Alsukhan.

"Nous voulons nous assurer que nos clients trouvent les produits qui leur conviennent et qu'ils trouvent des offres incroyables."

Tamara, qui compte plus de 3 millions d'acheteurs actifs, est l'un des plus grands fournisseurs de BNPL de la région arabe du Golfe et est en concurrence avec des sociétés telles que Tabby, basée à Dubaï.

La demande de BNPL, qui permettent aux consommateurs de commander et de prendre un produit sans le payer immédiatement, a augmenté ces dernières années, sous l'effet de l'augmentation des achats en ligne.

Le fournisseur paie le commerçant immédiatement et est remboursé par le consommateur en plusieurs versements, ne tirant généralement des revenus que des frais de transaction facturés au commerçant.

Tamara a été fondée en 2020 par les entrepreneurs saoudiens Abdulmajeed Alsukhan, Turki Bin Zarah et Abdulmohsen Albabtain.

Elle a jusqu'à présent levé 215 millions de dollars de capitaux et s'est associée à des entreprises comme IKEA et le détaillant saoudien Jarir, en plus des plateformes de commerce électronique SHEIN et NAMSHI.

Parmi les autres investisseurs qui ont participé à son dernier tour de table figurent le gestionnaire d'investissement mondial Coatue, l'investisseur en technologie du Golfe Shurooq Partners, le véhicule de co-investissement Endeavor Catalyst et l'investisseur existant Checkout.com, une société mondiale de solutions de paiement.

Tamara est également en négociation avec des créanciers locaux, régionaux et internationaux pour le financement de la dette, une nouvelle incursion pour les banques de la région qui sont encore en train d'apprendre à connaître ce secteur naissant, a déclaré Alsukhan.

Elle prévoit d'atteindre la rentabilité l'année prochaine, avec des plans pour une cotation en Arabie Saoudite à l'avenir, qui pourrait inclure une deuxième cotation sur d'autres marchés comme le Royaume-Uni, a-t-il dit.

Le modèle commercial de BNPL a émergé à une époque où les taux d'intérêt étaient très bas, mais la perspective d'une augmentation durable des taux d'intérêt pourrait s'avérer problématique pour le secteur.

"Nous pensons que le taux d'intérêt à ce jour est encore gérable", a déclaré Alsukhan. "Cependant, il ne fait aucun doute que dans une telle entreprise, si les taux d'intérêt vont bien au-delà de ce qu'ils sont aujourd'hui, alors c'est définitivement problématique pour tous."