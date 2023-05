Tapestry plus optimiste sur ses perspectives annuelles

Tapestry annonce que ses ventes nettes au troisième trimestre fiscal 2023 ont totalisé 1,51 milliard de dollars, contre 1,44 milliard de dollars l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 5 %. Sur ce trimestre, le bénéfice net s'est élevé à 187 millions de dollars, soit un bénéfice par action diluée de 0,78 dollar. A la même période en 2022, son bénéfice net était de 123 millions de dollars et son bénéfice par action diluée de 0,46 dollar. Son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 226 millions de dollars.



Sa marge d'exploitation s'est élevée à 15%. Celle-ci a été affectée par un effet de change défavorable d'environ 170 points de base. En comparaison, le revenu d'exploitation déclaré était de 169 millions de dollars et la marge d'exploitation de 11,8 % l'année précédente.



La société revoit à la hausse ses perspectives de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2023 en raison de sa surperformance au troisième trimestre fiscal.



Pour 2023, Tapestry vise un chiffre d'affaires proche de 6,7 milliards de dollars. À taux de change constant, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 3 % par rapport à l'année dernière.



La société table sur un bénéfice par action diluée de 3,85 à 3,90 dollars, ce qui représente un taux de croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente.