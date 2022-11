Tapestry réduit ses prévisions de revenus pour 2023

Le groupe de luxe a abaissé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice enraison des restrictions contre le COVID-19 en Chine et du ralentissement attendu de la demande en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,51 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,48 milliard de dollars l'année précédente, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'année précédente. Si l'on exclut un vent contraire de 370 points de base dû à l'appréciation du dollar américain, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 5 % par rapport à l'année dernière.



Le bénéfice brut a atteint 1,05 milliard de dollars, tandis que la marge brute était de 70,0 %. Comme prévu, la marge brute de la société a subi l'impact négatif des frais de transport supplémentaires, qui se sont élevés à 20 millions de dollars, soit environ 130 points de base, ainsi que d'un effet positif du taux de change d'environ 70 points de base. Ce chiffre est à comparer au bénéfice brut de l'exercice précédent, qui s'élevait à 1,07 milliard de dollars, soit une marge brute de 72,2 %.



Tapestry a réduit ses prévisions de revenus pour l'exercice 2023, les faisant passer d'environ 6,9 milliards de dollars à entre 6,5 et 6,6 milliards de dollars, en raison de "perspectives de revenus plus modestes en Amérique du Nord et en Grande Chine".



La Chine, qui représentait plus de 15% du chiffre d'affaires total de Tapestry lors de son dernier exercice, a enregistré une baisse de 11% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre, tandis que celui de l'Amérique du Nord a légèrement augmenté.



La société prévoit pour 2023 un bénéfice de 3,60 à 3,70 dollars par action, contre sa précédente prévision de 3,80 à 3,90 dollars par action, également pénalisée par la hausse du dollar.