Target rate ses estimations de ventes pour les fêtes de fin d'année et prévient que les marges seront encore plus réduites.

Les marges brutes ont chuté à 25,7 % au cours de la période novembre-janvier, contre 26,8 % l'année précédente, car les détaillants du monde entier ont dépensé beaucoup pour accélérer les expéditions et ont embauché des milliers de personnes supplémentaires pour naviguer dans les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et maintenir les rayons en stock.

Target prévoit que les marges d'exploitation du premier trimestre seront bien inférieures à celles de 2021.

Les ventes au détail aux États-Unis ont connu leur plus forte baisse en 10 mois en décembre, après un début des achats de Noël dès le mois d'octobre.

Les ventes comparables de Target ont augmenté de 8,9 % au cours du trimestre terminé le 29 janvier, ce qui est inférieur aux attentes d'une hausse de 10,23 %, selon les données d'IBES Refinitiv.

Le chiffre d'affaires total de Target a augmenté de 9,4 %, soit une hausse plus faible que prévu, ce qui constitue le premier écart par rapport aux estimations des analystes en près de deux ans.

Néanmoins, la société basée à Minneapolis s'est montrée optimiste quant à l'amélioration des marges au cours de l'année.

Elle mise sur des partenariats avec des entreprises telles que Starbucks pour des options de ramassage sur le trottoir afin de stimuler les ventes, ainsi que sur des services de livraison rapide le jour même.

Son rival Walmart Inc. a également prévu une amélioration des marges brutes cette année, grâce à des prix plus élevés et à une plus grande dépendance à l'égard de ses autres activités en ligne, comme la publicité.

Pour l'exercice 2022, Target prévoit une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre faible ou moyen, alors que les analystes tablent sur une hausse de 2,18 %. Il prévoit également une hausse du bénéfice ajusté dans la fourchette haute à un chiffre, alors que les analystes s'attendent à une hausse marginale.

Sur une base ajustée, Target a réalisé un bénéfice de 3,19 dollars par action au quatrième trimestre.