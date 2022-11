Target s'inquiète de la morosité des ventes pour les fêtes et lance un plan de réduction des coûts de 3 milliards de dollars.

La société a refusé de divulguer des détails plus précis mais a déclaré que les licenciements ou un gel de l'embauche ne font pas partie de ses plans actuels.

Le ralentissement des dépenses de consommation a touché Target le plus durement parmi les grands détaillants, car son panorama de produits penche davantage vers les articles discrétionnaires tels que les vêtements et l'ameublement, ce qui l'a incité à accorder des rabais importants pour écouler ses stocks excédentaires.

Même avec ces rabais et le ralentissement du taux d'inflation en octobre, les dirigeants de Target ont déclaré que les consommateurs abandonnaient rapidement les achats discrétionnaires pour se concentrer sur les produits essentiels pour la maison.

"C'était un déclin précipité (de la demande discrétionnaire), et franchement, nous avons vu ces tendances au début du mois de novembre également", a déclaré Christina Hennington, directrice de la croissance de Target. "Il est vraiment prudent pour nous de nous assurer que nous avons ... une posture plus conservatrice pour le quatrième trimestre."

Target a également réduit de moitié sa prévision de taux de marge d'exploitation pour le quatrième trimestre, à environ 3 %, et a déclaré qu'elle s'attendait à une baisse des ventes comparables de l'ordre d'un faible pourcentage à un chiffre. Les analystes avaient prévu une hausse de 3,1 %, selon les données de Refinitiv IBES.

En revanche, son rival Walmart Inc, qui consacre la majeure partie de ses rayons aux produits d'épicerie et autres produits essentiels au quotidien, a relevé mardi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

Toutefois, Walmart a prévenu que ses clients pourraient ralentir leurs dépenses, notamment dans les catégories de marchandises générales, au cours du trimestre des fêtes.

Le bénéfice ajusté de Target a diminué de près de moitié pour atteindre 1,54 $ par action au troisième trimestre terminé le 29 octobre.