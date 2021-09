Target va embaucher 100 000 travailleurs saisonniers pour les fêtes de fin d'année, soit moins que l'année dernière.

Target Corp a déclaré jeudi qu'il prévoyait d'embaucher 100 000 travailleurs saisonniers cette année, soit moins que l'année dernière, afin de se préparer pour la période des fêtes de fin d'année à un moment où le secteur est aux prises avec une offre de main-d'œuvre restreinte.

La société a déclaré qu'elle proposerait davantage d'heures de travail à ses employés actuels pendant la période des fêtes, ce qui représente environ 75 millions de dollars de plus dans leurs chèques de salaire, à un moment où la plupart des détaillants américains proposent des augmentations de salaire et de meilleures incitations pour retenir les travailleurs.

Target, qui a augmenté son salaire de départ à 15 dollars l'année dernière, a annoncé son intention d'embaucher environ 130 000 travailleurs saisonniers chaque année en 2019 et 2020.

L'entreprise a fait partie des quelques détaillants qui ont bénéficié d'une saison de vacances optimiste l'année dernière, ses ventes comparables ayant augmenté de 17,2 %, car les investissements dans son activité en ligne ont aidé Target à gagner des parts de marché face à de plus petits rivaux en brique et en mortier.

Pour mieux soutenir le ramassage en magasin et un service où les employés des magasins apportent les commandes des clients à leur voiture, Target triplera cette année le nombre de ses rôles d'experts en exécution des commandes en magasin au cours des deux dernières années.

La chaîne de grands magasins Macy's Inc. recrute davantage de travailleurs cette année, tandis que Walmart Inc. embauche 20 000 personnes dans sa division de la chaîne d'approvisionnement en prévision de la période des fêtes, qui commence le lendemain de Thanksgiving et se poursuit jusqu'au début janvier. (Reportage de Praveen Paramasivam à Bengaluru et Richa Naidu à Chicago ; édition de Shounak Dasgupta)