Targetspot poursuit son expansion : 2022 s'annonce prometteuse grâce aux 11 nouveaux contrats clés signés cette année

Le pôle AdTech d’AudioValley a renforcé son leadership international en signant 11 nouveaux contrats avec des acteurs de premier plan dans les domaines de la vidéo, du podcast, de la musique, de la radio et du text-to-speech.

AudioValley (Paris:ALAVY) (Brussels:ALAVY), leader et pionnier de l’audio digital, a considérablement étendu sa présence au niveau international en 2021. Les services de pointe de sa filiale Targetspot, permettant de monétiser les contenus en ligne et d’optimiser la gestion des publicités audio digitales, ont convaincus des acteurs de renom tels que Dailymotion, Deezer, RFI, Skyrock, Gaana… Soit 11 contrats majeurs signés en 2021.

« Avec près d’un nouveau partenariat signé par mois, en moyenne, avec des acteurs de premier plan, alors même que la crise sanitaire pèse encore sur la plupart des secteurs, nous sommes naturellement très satisfaits », déclare Alexandre Saboundjian, CEO et fondateur d'AudioValley. L’inventaire publicitaire qui est consommé en audio digital comporte un immense potentiel. Les éditeurs ne n’y trompent pas ! Notre technologie propriétaire AdTech ‘Passport’ leur permet de proposer à leurs clients annonceurs des publicités ultra ciblées sur une région où un profil d’auditeur. »

« Notre force est de couvrir l’ensemble des besoins en audio digital par une offre multidimensionnelle : nous apportons une solution aussi bien à une plateforme de streaming vidéo comme Dailymotion qui surfe sur la très forte progression de la consommation de streaming audio au sein de ses 350 millions d'utilisateurs (nous monétisons désormais en exclusivité son nouveau format publicitaire Audio Roll dans 4 pays), qu’à une plateforme de streaming musical comme Deezer (avec qui nous travaillons dans 6 pays), à Radio France Internationale qui touche chaque semaine 46,5 millions d'auditeurs dans 17 langues, ou encore à GSMC Podcast Network, une plateforme américaine dédiée au podcast », explique Mario Cabañas, General Manager de Targetspot.

Récapitulatif des contrats signés en 2121 par secteur

Audio in video

Dailymotion : Targetspot commercialise en exclusivité, depuis octobre, le nouveau format publicitaire audio, baptisé Audio Roll, sur quatre territoires clés pour l’audio digital : la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni.

ShowHeroes : un accord, dont l’intégration est en cours, a été signé pour monétiser les vidéos de l’inventaire Outstream de ce fournisseur européen de solutions vidéo pour les éditeurs et les annonceurs - sa plateforme donne accès à des dizaines de milliers de vidéos.

Streaming musical

Deezer : renforcement du partenariat qui couvrait déjà les États-Unis, le Canada, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas. Le nouvel accord, signé en novembre, inclut aussi la monétisation de l’inventaire pour les utilisateurs gratuits en Belgique.

Gaana : Targetspot monétise désormais l'ensemble des contenus audio du leader du streaming musical en Inde, avec 185 millions d'utilisateurs uniques et un catalogue de 45 millions de titres, dont 50% sont en hindi. Gaana est aussi très utilisée en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Podcast

RFI : en juillet, le groupe France Média Monde, propriétaire de RFI, a confié à Targetspot la monétisation de l'ensemble de son inventaire audio digital qui touche chaque semaine 46,5 millions d'auditeurs dans 17 langues !

Julep : en septembre, Targetspot a fait son entrée sur le marché des podcasts germanophones, en s'associant avec le 2e distributeur de podcasts dans la région Allemagne-Autriche-Suisse.

GSMC Podcast Network : un accord d'exclusivité mondiale, signé en août, prendra cours en janvier 2022 pour la monétisation des podcasts de cette plateforme américaine qui possède un très large inventaire de podcasts aux États-Unis et dans le monde, dans un grand nombre de domaines (news, sport, livres audio, polars, musique, divertissement, religion…).

Paradiso Media : en novembre, Targetspot a signé un contrat d’exclusivité pour la monétisation des podcasts de ce leader français de la production de podcasts originaux de fiction, de documentaires et de contenus pour la jeunesse.

Radio

Skyrock : reconduction, en août, du partenariat avec Skyrock pour la monétisation des podcasts, replays et mobiradios de la 3e plus grande radio musicale privée en France.

Radio Marca : accord conclu en juillet avec « la » radio espagnole dédiée au sport (1,6 million d'auditeurs uniques mensuels) pour la commercialisation des contenus en streaming et des podcasts (plus de 400.000 téléchargements par mois), en Espagne et à l’international. L'accord porte également sur l'inventaire mondial au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis.

Text-to-speech

ETX Studio : depuis mars, l’agence de presse ETX Studio et Targetspot mettent à disposition des éditeurs une offre conjointe au niveau mondial, en vue de renforcer leurs positionnements respectifs dans le text-to-speech. La plateforme ETX Daily Up, première solution de news 100 % audio augmentée (grâce à quoi les lecteurs deviennent des auditeurs) est disponible en 82 langues grâce à l’intelligence artificielle sémantique de Microsoft et est commercialisée dans 150 pays par l’AFP.

