Tassement du volume de négoce à la Bourse suisse en juillet

Zurich (awp) - L'opérateur de la Bourse suisse, SIX Swiss Exchange, a enregistré en juillet une contraction de près de 15% du volume de négoce en comparaison mensuelle à 100 milliards de francs suisses. Le nombre de transactions a dans le même temps fondu de 6,8% à 4'584'998 contrats, détaille le rapport mensuel publié jeudi. Le chiffre d'affaires journalier moyen s'est établi à 5,7 milliards.

Le bon de jouissance Roche a généré à lui seul plus de huit milliards de francs suisses et décroche ainsi la palme du mois en matière de volume, détrônant au passage Nestlé.

Sur les sept premiers mois de l'année toutefois, le volume de négoce s'est enrobé de 1,1% à 833,7 milliards et le nombre d'opérations a explosé de 20% à 36'140'705 unités.

Les actions, fonds et autres produits adossés à des actifs (ETPs) affichent depuis début janvier une progression de 4,2% à 677,2 milliards. Toutes les autres segments en revanche on perdu du terrain, à commencer par les emprunts en devises étrangères (-32,3% à 11,2 milliards) et les fonds indiciels cotés - ou ETFs - (-9,9% à 72,3 milliards).

jh/al