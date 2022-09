La société de financement du logement paiera un coupon annuel de 7,85% sur cette émission, et avait invité les banquiers et les investisseurs à faire des offres d'engagement plus tôt dans la journée, ont-ils dit.

Les obligations sont notées AAA par CRISIL et ICRA, et l'émission sera fermée à la souscription plus tard cette semaine.

Le mois dernier, la société a levé 400 millions de roupies via la réémission d'obligations 8,05% juin 2032 à un rendement de 7,89%.

(1 $ = 79,5270 roupies indiennes)