Taureau piscine

La Fed n’a pas fourni le calendrier précis du “tapering”, mais elle a bien fait comprendre qu’il interviendra plutôt tôt que tard, sauf dégradation imprévisible des données dont elle dispose, aussi bien au niveau de l’emploi que de la croissance et bien sûr de la situation sanitaire. Les économistes pensent qu’une décision sera arrêtée entre le symposium de Jackson Hole et la réunion de politique monétaire de la Fed des 21 et 22 septembre.

Actuellement, le programme de rachats est doté de 120 Md$ par mois. La poche devrait être réduite progressivement, peut-être à partir de la fin de l’année, ce qui a le don de déplaire aux investisseurs, habitués à nager dans une piscine pleine de liquidités.

Comment faire pour réduire le soutien sans trop pénaliser les marchés financiers ? Telle est la question.

Comment vider la piscine à billets ? (Dessin Amandine Victor)