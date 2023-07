Taux : +25 à +30Pts hebdo, le NFP US ne calme pas la tension

Très attendu depuis lundi, et plus encore au lendemain d'une enquête 'ADP' tonitruante, le 'NFP' publié à 14H30 s'impose comme un 'non-événement' car ni les indices boursiers, ni les marchés obligataires n'ont bénéficié d'une embellie après la publication à 14H30.



Et pourtant, les créations 'officielles' d'emplois US au mois de juin ressortent bien en deçà des attentes (209.000 contre 235/245.000 attendu) et démentent totalement les chiffres fleuves publiés jeudi par ADP la veille (+495.000).



Les marchés de taux auraient donc dû être rassurés ce vendredi, mais le 'NFP' s'impose comme un 'non-événement' : les OAT et les Bunds finissent la journée inchangés (après s'être dégradés entre 14H30 et 16H) et la semaine s'achève sur une tension de +25Pts (OAT et Bunds) à +30Pts (pour les BTP italiens).

Les 'Gilts' britanniques continuent de s'enfoncer en territoire de crise avec des rendements en hausse de +3Pts à 4,66% (et 4,71% en séance, soit +30Pts en hebdo), le '6 mois' flambe de +5Pts à 5,80%, le '1 an' anticipe des taux directeurs à 5,500%.



Ceci reflète la prise en compte d'une possible hausse de taux supplémentaire cet automne en Europe, au Royaume Uni, comme aux Etats Unis.



Les T-Bonds ont même fusé jusque de 4,043 vers 4,10% avant de revenir à 4,046%, le '2 ans' vient d'atteindre les 5% pour la 1ère fois depuis 17 ans (le '6 mois' caracole vers 5,50%).



Après les +10Pts de tension de la veille, les T-Bonds semblent avoir ignoré la modération des créations d'emplois du mois de juin aux Etats-Unis : 209.000 emplois ont été créés (alors que le marché en attendait 20% de plus) et les statistiques de mai et d'avril ont été nettement revues à la baisse.



Les estimations sont réduites de respectivement de 339.000 à 306.000 postes et de 294.000 à 217.000 (soit -110.000 au total sur les 2 mois précédents).

Le taux de chômage s'est tassé à 3,6% (contre 3,7% en mai) et les hausses salariales ont dépassé les attentes: le revenu horaire moyen a augmenté de 12 cents, soit de 0,4% à près de 33,6 dollars, donnant une revalorisation salariale annuelle de 4,4%, supérieure au taux d'inflation instantané (estimé à fin juin).



Les chiffres de la matinée ont eu peu d'impact sur nos OAT : le solde commercial de la France s'établit à -9,2MdsE en mai 2023 selon la Direction générale des douanes. Il est stable sur le mois, après s'être redressé de 0,3 milliard d'euros en avril.

Les importations et les exportations augmentent toutes deux de 0,4 milliard pour s'établir respectivement à 60,5 milliards d'euros et 51,3 milliards d'euros.



La balance des paiements courants de la France a enregistré en mai un déficit de 700 millions d'euros, après un déficit révisé à 1,7 milliard en avril, selon des données CVS-CJO publiées vendredi par la Banque de France.





