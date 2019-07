Taux : 3ème séance de détente dans Eurozone, embellie T-Bonds

17/07/2019 | 19:24

Les T-Bonds US se détendent de -5,5Pts de base à 2,055% dans l'attente du Beige Book (feuille de route) de la FED à 20H ce soir.



L'embellie se confirme pour la 3ème séance consécutive en Europe : les OAT se détendent de -5,3Pts de base à -0,041%, les Bunds allemands de -4,3Pts à -0,292%, sans oublier le '10 ans' néerlandais à -0,172% et le '10 ans' danois à -0,257% (-4Pts de base).



Plus au Sud, embellie de -3,7Pts sur les 'Bonos' à 0,451% et de -2,2Pts sur les BTP à 1,5900%.



Du côté des statistiques, les mises en chantier de logements ont baissé de -0,9% en juin aux Etats-Unis, selon les données corrigées des variations saisonnières du Département du Commerce, à 1.253.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait 1.260.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui ressorti en baisse de 6,1% à 1.220.000, s'établissant ainsi bien en dessous des 1.300.000 que les économistes anticipaient en moyenne.

En Europe, le taux d'inflation annuel dans l'Eurozone s'est établi à 1,3% en juin 2019, contre 1,2% en mai et celui de l'Union européenne à 1,6% en juin 2019, stable par rapport à mai, selon les dernières données d'Eurostat.



Outre Manche, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2% au mois de juin, un taux stable par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Les Gilts britanniques effacent une partie du terrain perdu la veille avec une détente de -5,5Pts à 0,755%.





