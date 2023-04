La question peut prêter à sourire mais elle cache toutefois une bien triste réalité. Entre poursuite d'une politique monétaire restrictive et craintes récessionnistes, les investisseurs font face à un choix cornélien. La saison des résultats qui vient de commencer va peut-être faire pencher la balance.

En l’absence de croustillantes statistiques macroéconomiques, les opérateurs de marché ont dû se contenter de peu à l’image des mises en chantier, ressorties en forte baisse de -8.8%. Ou de l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui s’est nettement dégradé passant de -23.2 en mars à –31.3 en avril. C’est d’ailleurs cette statistique qui a mis un sérieux coup de frein au rebond initié depuis le début du mois.

Il faut dire que selon une étude réalisée par Bank of America, la principale préoccupation des gérants d’actifs concerne désormais le risque d’une raréfaction du crédit (« credit crunch ») et d’une possible récession, conséquences notamment de la crise des banques régionales américaines. La poursuite d’une politique monétaire restrictive (« hawkish « ) pour juguler l’inflation ne vient qu’au second plan. Conséquence logique, la part des obligations dans les allocations d’actifs atteint désormais 9% soit le plus haut niveau jamais enregistré depuis 2009.

Le chemin est particulièrement étroit. D’un côté, les indicateurs macroéconomiques plaident en faveur d’une récession ce qui tendrait à pousser les rendements obligataires vers le bas en raison du classique « flight to quality ». De l’autre, la Réserve fédérale américaine n’en a pas fini avec sa lutte contre l’inflation : une poursuite du cycle du resserrement monétaire est attendu lors du prochain comité prévu le 3 mai prochain au cours duquel les investisseurs tablent sur une nouvelle hausse de 25 points de base. Ces forces contraires expliquent le statu-quo observé actuellement sur les emprunts d’Etats avec un 10 ans américain surnageant au-dessus des 3.35/30% mais incapable de déborder les 3.60/70%.

Il est toutefois important de comprendre que si les « guidance » formulées par les poids lourds de la cote venaient à faire pencher la balance en faveur d’une contraction de l’activité, la posture adoptée par la Fed n’aura plus grande importance. Tous les yeux se tourneront vers les prévisions des analystes financiers pour tenter d’anticiper la durée et l’intensité de la récession. Quant au marché obligataire, il baissera bien avant que la Fed ne pivote. Il en est ainsi dans le monde merveilleux de la finance. Les stars d’un jour seront brulées le lendemain à l’issue d’un simple battement de cil.