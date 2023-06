Vous reprendrez bien un nouveau tour de vis ? Parce qu'en substance, c'est le message porté à la fois par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne lors de leurs discours post-annonce. Qu'on se le dise : les taux n'ont pas (encore) atteint leur pic.

Machine arrière toute. Avant toute chose, reprenons le fil de l’histoire récente. La semaine dernière fut chargée à la fois sur le front des statistiques économiques mais également sur celui des annonces en matière de politique monétaire. Du côté de l’inflation, rien de nouveau : le CPI et le PPI américains sont ressortis globalement en ligne avec les attentes mais comme nous le soulignions il y a quelques semaines, on assiste plus à une stabilisation qu’à une réelle baisse. Comprendre que les effets de la politique restrictive menée par les banques centrales n’est pas suffisante pour juguler durablement la hausse des prix. On peut s’étonner à ce titre des discours de Jerome Powell et de Christine Lagarde. D’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, les institutions monétaires ont relevé leurs prévisions d’inflation sur 2024. Pour autant, la Fed a décidé de laisser ses taux inchangés en juin et s’expose à devoir, sinon relever du moins maintenir, ses taux directeurs à des niveaux élevés plus longtemps qu’elle ne le pensait. Mais qu’elle crédibilité peut-on accorder à une institution dont l’aura n’est plus que l’ombre de ce qu’elle fut ? L’infographie ci-dessous en est la parfaite illustration. En l’espace de deux décennies et de quatre Présidents, l’indice de confiance a été divisé par deux pour s’établir autour des 36%.

La Fed a raté l’occasion de donner un tour de vis supplémentaire afin de s’assurer de l’efficacité de son action plutôt que de s’exposer à devoir courir une nouvelle fois après le train de l’inflation par de multiples hausses de taux. Si celui-ci quitte la gare de manière précipitée, les chances d’un soft-landing s’évanouiront bien rapidement.