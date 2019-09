Taux : Bund, BTP italiens, T-Bonds 30 ans au plus bas absolu

03/09/2019 | 19:45

Les taux longs US tutoient leurs planchers historiques suite à la publication d'un mauvais indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain qui ressort à 49,1 après 51,2, bien en deçà du consensus de 51,1, un 'plus bas' depuis décembre 2015.



La confiance n'est pas revenue avec les dépenses de construction US qui ont stagné (+0,1%), déjouant une anticipation de +0,3% et confirmant le repli de 1,3% du mois de juin.

les T-Bonds US affichent -6Pts de base pour un nouveau plancher de 1,44/1,445% (plus bas que les 1,46% du 9 juillet 2012, et pratiquement au contact du plus bas absolu des 1,35% du 4 juillet 2016), le '30 ans' a testé un nouveau plancher de 1,92% (ce serait un record de clôture si rien ne bouge d'ici 22H).



Les taux longs des pays 'coeur' en zone Euro sont également au plus bas (les Bunds se sont inscrits à -0,74% mardi matin, nos OAT ont affiché -0,43%), l'aversion au risque des marchés est nourrie par les incertitudes qui entourent l'avenir du Brexit: les choses se compliquent ce soir avec un député conservateur qui fait sécession, ce qui prive Boris Johnson d'une majorité au Parlement.

Il pourrait tenter de convoquer des élections anticipées mais 15 autre députés conservateurs menacent également de voter contre le Brexit le 31 octobre.

Ces turpitudes laissent paradoxalement le marché obligataire britannique de marbre avec des Gilts parfaitement stables à 0,415%.



Plus au Sud, les Bonos espagnols se détendent d'environ -1Pt à 0,13% et la 'performance du jour' est à mettre au crédit des BTP italiens avec -10Pts à 0,87%, ce qui constitue un nouveau plancher historique absolu (un vote positif au Parlement pourrait valider la nouvelle coalition centre gauche/'5 étoile' et mettre fin à une période d'incertitude qui n'a pas vraiment affecté les BTP ces dernières semaines.





