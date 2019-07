Taux : Bund et OAT proches de records, nette embellie des BTP

24/07/2019 | 19:01

Le Bund crée l'événement avec une chute de -4Pts de son rendement vers -0,384% (et -0,39% au plus bas, à 1Pt seulement du taux de prise en pension de la BCE): le Bund retrace également -à 2Pts de base près- son plancher historique de clôture du 4 juillet (-0,405%).



Cette détente cadre bien avec la franche dégradation conjoncturelle qui se profile en en Allemagne.

Le PMI manufacturier plonge vers 41,3 (au plus bas depuis la crise de 2009) alors que le consensus visait 45,1 (comme au mois de juin), le PMI des 'services' se replie de 55,8 vers 55,3 (contre 55.4 estimé).



Nos OAT se détendent de -3,3Pts à -0,113% : elles flirtent avec les -0,13% du 4 juillet.

Là encore, les chiffres du jour sont 'raccord' : selon les chefs d'entreprise français interrogés par l'Insee ce mois-ci, le climat conjoncturel dans l'industrie se détériore légèrement au vu de l'indicateur synthétique qui perd un point à 101, et se rapproche ainsi un peu plus de sa moyenne (100).



De plus, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France se replie de 52,7 en juin à 51,7 sur le mois en cours, signalant ainsi un ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé en juillet.



La France et l'Allemagne ne sont naturellement pas des exceptions: l'Eurozone émet aussi des signaux d'alarme puisque l'indice PMI composite IHS Markit s'est replié en juillet, s'établissant à 51,5 contre 52,2 le mois dernier.

Il s'agit de la plus faible expansion de l'activité globale du secteur privé depuis trois mois.



Outre Atlantique, l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort quasiment stable à 51,6 en estimation flash pour le mois de juillet, à comparer à 51,5 pour juin.



La NAR (National Association of Realtors) a fait état ce mercredi d'une hausse de +7% (à 646.000) des ventes de logements neufs en nombre annualisé en juin (c'est assez proche du consensus de +6%, à 640.000).



Les ventes de logements neufs pour le mois de mai ont été revues à la baisse, passant de 626.000 à 604.000.



Les ventes progressent de +4,5% en glissement annuel et le prix de vente médians ressort à 310.400$, presque inchangé sur 1 an.



Les T-Bonds US sont figés depuis maintenant 3 séances (depuis le 17 juillet) autour de 2,05% (2,052% ce mercredi contre 2,0500 la veille).



Cette journée restera également marquée par une spectaculaire embellie des BTP italiens dont le rendement plonge de -11Pts vers 1,495% : les BTP enfoncent donc le précédent plancher des 1,576% du 4 juillet puis des 1,558% du 18 juillet.

Le prochain objectif pourrait bien se situer vers 1,15, voir 1,05%, le plancher de début août 2016.

Rappel: les BTP s'étaient dégradés jusqu'à 3,78% début octobre 2018.



Enfin, les 'Gilts' se détendent de -3Pts de base à 0,665% alors que Boris Johnson a été officiellement nommé 1er Ministre par la Reine cet après-midi.

Dans son premier discours, il promet 'un Brexit le 31 octobre, coûte que coûte'.





