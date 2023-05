Taux : Et vous pensiez que l'inflation était maîtrisée ?

Depuis plusieurs semaines, on a assisté au traditionnel balai des experts qui expliquent que le travail des banques centrales a porté ses fruits, que l'inflation est (en passe d'être) maîtrisée et que de nouvelles hausses de taux ne devraient plus être nécessaires. Pour autant, les derniers chiffres américains brossent un tableau plus contrasté.